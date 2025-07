La PS6 fait encore parler d’elle, cette fois suite à une déclaration on ne peut plus officielle. Voyez plutôt : cela risque de faire quelques déçus. On vous explique tout.

Depuis quelques semaines, les discussions autour de la PS6 prennent de l’ampleur. Entre rumeurs techniques, projets en développement et prédictions de sortie, l’agitation est bien là. Mais dans une nouvelle interview accordée à Tom’s Guide, Mark Cerny, l’architecte des consoles PlayStation, vient tempérer les attentes. Oui, la PS6 est bien en préparation. Mais non, elle ne sortira pas de sitôt.

Une console PS6 qui se prépare, mais sans urgence

Mark Cerny ne tourne pas autour du pot. Selon lui, le développement de la PS6 s’inscrit dans un calendrier à long terme. Même si AMD, partenaire historique de Sony, avance rapidement de son côté avec son architecture Project Amethyst, la prochaine génération PlayStation ne verra pas le jour avant plusieurs années.

Ce que je fais actuellement, c’est me préparer pour la prochaine génération de consoles. Mon calendrier est de plusieurs années.

Autrement dit, il n’y aura pas de PS6 en 2025 ni en 2026. Et probablement pas en 2027 non plus. Plusieurs observateurs , dont l’ancien responsable des jeux indépendants chez Sony, Shuhei Yoshida, estiment que 2028 semble être une date plus réaliste.

Pourquoi Sony prend son temps ?

C’est simple, la PS5 a encore beaucoup à offrir. Sony semble vouloir laisser la console actuelle respirer et s’installer durablement. Après un lancement compliqué par les pénuries, la PS5 est enfin bien implantée dans les foyers. L’arrivée d’une version Pro en 2025 viendra relancer l’intérêt, sans brusquer la transition vers une nouvelle génération comme la PS6.

Historiquement, Sony suit un rythme de 7 à 8 ans entre chaque console. Pas de raison de changer cela pour la PS6. D’autant que le marché du jeu vidéo évolue vite, avec le cloud, les services et les consoles hybrides. Sony pourrait donc miser sur une transition en douceur, plutôt qu’un saut brutal.

Une PS6... et une portable ?

Autre info à retenir : la PS6 pourrait ne pas arriver seule. En coulisses, une console portable serait également dans les tuyaux. Elle profiterait d’une compatibilité avancée avec les shaders de la PS5, ce qui permettrait de faire tourner les jeux existants sans portage spécifique. Un gain de temps énorme pour les développeurs, et un vrai bonus pour les joueurs en quête de mobilité. Cela viendrait compléter l’écosystème PlayStation, à l’image de ce que propose déjà Nintendo avec sa Switch ou ce que tente Microsoft avec le cloud.

Source : tomsguide