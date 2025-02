Les rumeurs autour de la PS6 commencent à s’intensifier. L’une des grandes questions qui se posent : Sony va-t-il proposer une console 100 % numérique, sans lecteur de disque ? Un ancien de chez PlayStation s'exprime sur le sujet et c'est rassurant. De quoi réduire quelques apprehensions...

Une PS6 entièrement numérique, un pari risqué ?

Pour Shawn Layden, ancien président des studios PlayStation, cela semble peu probable. Selon lui, Sony aurait du mal à faire une croix sur le format physique pour la PS6, notamment à cause de l’ampleur de son marché mondial. Lors d’un entretien avec KiwiTalkz, Shawn Layden a partagé son point de vue sur le sujet. Il estime que Microsoft a réussi à imposer le modèle digital sur certains marchés, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.

Mais PlayStation, qui domine dans près de 170 pays, doit composer avec des réalités bien différentes. Dans de nombreuses régions, une connexion Internet rapide et stable n’est pas garantie, ce qui rendrait une console exclusivement numérique difficile à adopter.

Autre point intéressant : les joueurs qui utilisent la PlayStation sans Internet. C’est notamment le cas des militaires en mission ou encore des athlètes qui emmènent leur console dans leurs déplacements. Pour ces utilisateurs, une console sans lecteur de disque poserait un vrai problème. Donc pour la PS6 cela semble compromis.

Sony va-t-il maintenir le lecteur de disque ?

Si l’industrie du jeu vidéo pousse de plus en plus vers le tout-numérique, Sony pourrait ne pas suivre totalement cette tendance. L’un des indices qui va dans ce sens concerne la rétrocompatibilité, qui serait une priorité pour la PS6. Garder un lecteur physique permettrait aux joueurs de profiter de leurs anciens jeux PS4 et PS5 sans devoir racheter des versions numériques. Cela offrirait aussi plus de flexibilité aux joueurs qui préfèrent encore acheter leurs jeux en version boîte.

Sony n’a pas encore annoncé officiellement la PlayStation 6, et la PS5 est encore loin d’être en fin de vie. Pourtant, les premières spéculations circulent déjà. Selon certaines fuites, la PS6 pourrait intégrer des processeurs AMD avec une nouvelle technologie de puces 3D empilées, permettant des performances accrues. Avec une sortie estimée entre 2027 et 2028.

Source : KiwiTalkz