Un an après l’annonce de « Project Amethyst », Sony fait officiellement le point sur ses plans vis-à-vis de la PS6 dans un contexte durement marqué par la crise de la RAM.

Ce n’est désormais plus un secret : l’avenir est déjà en marche chez PlayStation. En effet, les joueurs ont beau avoir la désagréable sensation que la génération PS5 n’a jamais vraiment commencé, le fait est que le progrès n’attend pas, et que Sony planche déjà sa future PS6, que l’on sait être conçue en collaboration avec AMD dans le cadre du Projet Amethyst. Ce qu’on ne sait pas, en revanche, c’est quand sortira officiellement cette future console, et à quel prix. Et c’est normal, parce que même Sony ne dispose pas encore de cette information.

Sony fait officiellement le point sur la PS6

En effet, certains bruits de couloir ont eu beau évoquer une potentielle fenêtre de sortie pour la fin d’année 2027, cette information reste pour l’heure à prendre pour ce qu’elle est réellement : une simple rumeur. Et la dernière déclaration d’Hiroki Totoki, tout ce qu’il y a de plus officielle dans le cas présent, vient nous le prouver. « En ce qui concerne la prochaine génération, […] nous n’avons pas encore décidé à quel moment nous lancerons la nouvelle console, ni à quel prix » a notamment déclaré le PDG de Sony, en se gardant bien de mentionner directement la PS6.

Avant d’ajouter : « Nous souhaitons d’abord observer et suivre l’évolution de la situation ». Ce qui fait bien sûr référence à la crise qui touche actuellement la RAM, responsable de l’explosion des prix dans le domaine de la tech, en témoigne par exemple la future hausse annoncée par Nintendo pour sa Nintendo Switch 2. « Compte tenu de la situation actuelle, les prix de la mémoire devraient rester très élevés, y compris au cours de l’année fiscale 2027, car l’offre restera insuffisante » a expliqué le boss de Sony lors du dernier bilan financier de la compagnie.

« Dans ces circonstances, nous devons réfléchir attentivement à ce que nous pouvons faire. Comment pouvons-nous réduire les coûts liés au matériel au-delà de ceux des semi-conducteurs. Nous pourrions également envisager de nouvelles façons de commercialiser le produit. Nous aimerions songer à cela » conclut alors Totoki sur le sujet. Bref, vous l’aurez compris donc : rien n’est actuellement fixé pour la PS6, qui ne semble pas encore prête à voir le jour malgré les nombreuses rumeurs qui émergent depuis quelques mois à son sujet.

Une nouvelle déclaration qui inquiète déjà

Naturellement, à une époque où tous les prix tendent déjà à flamber, une telle déclaration est toutefois loin de rassurer les joueurs. Car rappelons qu’il y a encore deux mois, la PS5 était une nouvelle fois victime de l’inflation, qui a fait monter son prix à 649.99€. Ce qui représente tout de même 150€ de plus qu’à son lancement en 2020. Autant dire, donc, que cela a d’ores et déjà de quoi susciter de nombreuses inquiétudes sur le prix de lancement de la PS6 dans un tel contexte, même si la situation a, on l’espère, le temps d’évoluer dans le bon sens d’ici là.

Source : Sony (via Investing)