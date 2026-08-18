Tandis que les rumeurs évoquent une arrivée potentielle de la PS6 pour fin 2027, Sony fait une nouvelle fois le point sur la situation, durement marquée par la crise des composants.

En décembre prochain, cela fera déjà deux ans que Sony a annoncé son « Projet Amethyst », partenariat avec AMD dont l’objectif est de concevoir l’architecture de ses futures consoles, à commencer bien sûr par la PS6. Et les rumeurs autour de la prochaine génération de la firme ont beau avoir été nombreuses depuis cette date, la future successeuse de la PS5 reste pourtant particulièrement discrète jusqu’ici. Ce qui pourrait bien continuer encore un petit moment à en croire le boss de Sony, qui confirme qu’aucune date de sortie n’a été fixée pour la PS6 pour l'instant.

La PS6 n’a toujours pas de fenêtre de sortie, assure Sony

À l’occasion d’une interview pour le Wall Street Journal, Hiroko Totoki a en effet brièvement évoqué le cas de la future console, en expliquant qu’il était encore relativement difficile pour Sony de se positionner en raison de l’état actuel du marché et de la pénurie qui continue de faire rage vis-à-vis de certains composants à travers le monde. « Compte tenu de cette importance, nous devons prendre des décisions. Sinon, nous ne pourrons pas survivre dans ce contexte », a alors fatalement déclaré le constructeur de la PS6.

Pourtant, analystes comme insiders le répètent depuis des mois, la prochaine PlayStation pourrait, si tout se passe comme prévu, débarquer dès la fin d’année 2027, voire dans le courant de l’année 2028 au plus tard. Mais comme le précise l’article : « Totoki a déclaré que la compagnie n’avait toujours pas fixé de date de lancement pour la PS6 ». En d’autres termes, tant que la situation vis-à-vis des composants et des prix de la RAM ne sera pas stabilisée, tout porte à croire que Sony continuera de botter en touche pour le bien de l’entreprise.

Une situation qui n’a pas évolué depuis des mois

Cette déclaration n’est toutefois pas une surprise dans le sens où le PDG de Sony avait déjà tenu un discours similaire en mai dernier. « En ce qui concerne la prochaine génération, […] nous n’avons pas encore décidé à quel moment nous lancerons la nouvelle console, ni à quel prix », avait-il notamment affirmé, avant d’ajouter que la compagnie se tenait à l’affût des évolutions du marché dans l’immédiat. Une situation qui, malheureusement pour la PS6, ne devrait pas s’arranger de sitôt, et même au contraire perdurer tout au long de l’année fiscale 2027.

Cela dit, on ne peut pas dire que cela soit un gros problème pour les joueurs, qui sont extrêmement nombreux à estimer que la PS5 a encore de quoi tenir quelques années. Surtout au vu des dernières actualités de PlayStation. Car lancer la PS6 dans un contexte où la relation entre le constructeur et sa communauté n’a jamais été aussi tendue serait probablement une erreur pour Sony, qui risquerait alors de reproduire l’échec du lancement de la PS3. Et nul doute que la firme espère éviter de se retrouver dans une telle situation une nouvelle fois.

Source : The Wall Street Journal