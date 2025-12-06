Tandis qu'on approche de 2026, la perspective de la prochaine génération de consoles comprenant la PS6 et son équivalent chez Xbox est encore un peu nébuleuse, bien qu'elle devrait arriver dans deux à trois ans. Pour l'heure, peu de studios se projettent encore aussi loin, alors qu'ils ont déjà des jeux en cours de préparation pour 2026 et au plus tard 2027. Mais un titre particulièrement attendu pourrait quant à lui bien être uniquement next-gen, et ainsi éviter de reproduire les erreurs de son aîné.

Un énorme jeu du futur pour les futures consoles PS6 et Xbox ?

De plus en plus,il faut attendre de plus en plus longtemps pour voir sortir des gros jeux, et les prochains risquent fatalement d'arriver durant l'ère de la prochaine génération de consoles PS6 et Xbox. D'excellents jeux sortent heureusement entre-temps, notamment des succès surprises comme Clair Obscur Expedition 33, mais ces titres majeurs tant attendus peuvent sembler interminables à développer. Tel risque d'être le cas pour une suite particulièrement attendue de nombreux joueurs : Cyberpunk 2. Cinq ans après le lancement chaotique de Cyberpunk 2077 mais un suivi post-lancement exemplaire, CD Projekt Red travaille actuellement sur sa suite, mais qui n'arrivera clairement pas tout de suite, si l'on en croit son dernier rapport financier.

À l'heure actuelle, Cyberpunk 2 est en pré-production, ce qui signifie qu'il ne va pas sortir avant au minimum 2028, voire au plus tard 2030, et donc très probablement au beau milieu de la prochaine génération de consoles PS6 et Xbox. Pour rappel, CD Projekt RED travaille en parallèle sur au moins deux gros projets dans un bon état d'avancement : The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Le premier est en pleine production avec environ 450 développeurs et devrait de son côté sortir courant 2027/2028.

Cyberpunk 2 est de son côté en pré-production avec une plus petite équipe, mais dans des locaux américains au lieu des habituels bureaux polonais. Toujours est-il, la priorité de CD Projekt RED est bien sur The Witcher 4, qui pourrait donc quant à lui sortir d'abord sur PS5 et Xbox Series, puis, comme The Witcher 3, avoir un patch next-gen ou une version PS6/Xbox nouvelle génération plus tard. Tandis que Cyberpunk 2 a toutes les chances d'être un jeu exclusivement disponible sur la next-gen. L'avenir nous le dira.

© CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED