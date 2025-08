Comme à peu près chaque mois depuis un moment, de nouveaux leaks ou rumeurs font surface concernant la PS6, la console future génération de Sony qui va succéder à la PS5 et la PS5 Pro. Il y a quelques semaines, les experts analystes de Digital Foundry avançaient que leur petite sœur pourrait ne pas être la révolution attendue, mais afficherait bien un important gain de puissance. Par l'entremise de nouveaux leaks de la part de la chaîne spécialisée Moore's Law is Dead, nous avons une idée potentiellement plus précise de ses specs... mais pas que.

Les specs de la PS6 leakent à nouveau et confirment encore les récents rumeurs

Dans sa dernière vidéo, Moore's Law is Dead indique avoir récupéré des documents officiels qui apportent des détails plus frais quant à la fiche technique de la PS6, ainsi que des informations intéressantes quant à la stratégie de Sony vis-à-vis de cette future console nouvelle génération. D'après ses informations, la bête sera en tout cas plus puissance que la PS5 Pro, mais avec une différence de taille : un prix inférieur. Ce notamment en raison d'une meilleure optimisation des coûts des composants et de la consommation d'énergie de la console.

Moore's Law is Dead dresse notamment un parallèle entre la PS6 et la PS4. Celle-ci n'affichait pas non plus un bond graphique révolutionnaire par rapport à la PS3, mais a pu conquérir son public grâce à un prix nettement inférieur à celui exorbitant de la PS3 à son lancement. Selon la chaîne, Sony entendrait à nouveau appliquer la même stratégie, et pourrait lancer la production de la PS6 courant mi-2027, pour une sortie en automne de la même année, ou début 2028. Concernant les détails de sa fiche technique, voici ce que Moore's Law is Dead a pu dénicher :

Conception de puces, avec mention de l'utilisation éventuelle de puces « Navi 5 » pour ordinateur de bureau.

Rétrocompatibilité avec les générations PS5 et PS4 (pas de mention pour la PS3).

Priorité donnée aux contraintes de coûts et à une consommation d'énergie inférieure à celle de la PS5.

Production de la PS6 prévue pour mi-2027, avec une sortie probable à l'automne 2027 ou début 2028.

Puissance de sortie nominale de 160 W.

8 cœurs Zen 6 (ou ultérieurs).

40 à 48 unités de calcul RDNA 5 à 3 GHz ou plus.

Bus 160 bits ou 192 bits avec GDDR7 à 32 GT/s ou plus.

Performances de rastérisation estimées à environ 3 fois supérieures à celles de la PS5 (qualité supérieure du Ray Tracing attendue).

Une console portable bien dans les cartons pour aller avec

Outre ces nouveaux leaks concernant la PS6, Moore's Law is Dead s'est également fendu dans sa vidéo de nouvelles informations concernant une certaine console portable qui pourrait accompagner la prochaine console de salon de Sony. Là encore, la chaîne tiendrait de documents officiels une volonté de la part du constructeur japonais d'en démarrer la production courant mi-2027, pour une sortie dans la même fourchette de temps que la PS6, avec la fiche technique suivante, pour le coup bien plus détaillée :

Matrice monolithique gravée en 3 nm (il a pu le vérifier dans des documents récents).

Rétrocompatibilité avec les générations PS5 et PS4. (Pas de mention de la PS3).

La PS6 Portable (nom de code Canis) inclut un emplacement MicroSD, un emplacement SSD M.2, un système de vibration haptique, deux microphones et un écran tactile.

Un schéma indique plus précisément que le port USB-C dispose d'une sortie vidéo.

Fabrication prévue pour mi-2027, avec une sortie probable à l'automne 2027 ou début 2028.

Puissance nominale de 15 W.

4 cœurs Zen 6c.

12 à 20 unités de calcul RDNA 5 à 1,6-2 GHz.

Bus 128 bits avec LPDDR5X-7500+.

Performances de rastérisation estimées à environ 0,5 fois celles de la PS5 (le temps de réponse devrait être supérieur).

Canis devrait battre la XBOX Ally X en termes de performances, mais elle ne se présente pas comme un « monstre de puissance ».

Naturellement, malgré une fiabilité maintes fois prouvée et des documents a priori officiels pour appuyer ses propos, il convient de prendre les informations partagées par Moore's Law is Dead avec de prudentes pincettes en attendant des annonces en bonne et due forme de la part de Sony.

Source : Moore's Law is Dead sur YouTube