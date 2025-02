Les rumeurs s’emballent : Valve travaillerait sur une nouvelle console de salon. Contrairement au Steam Deck, ce projet viserait à concurrencer directement la PS5/PS6 et la Xbox Series. Une information à prendre avec prudence, mais qui fait déjà rêver les fans de jeux PC.

Un projet ambitieux pour Valve pour concurrencer la PS6

Depuis le succès du Steam Deck, Valve semble avoir trouvé sa place sur le marché du hardware. Fort de cette expérience, la société pourrait vouloir passer à l’étape suivante : proposer une véritable console de salon. Histoire de jouer sur le même terrain que la Xbox Series, la PS5 et la future PS6. Selon certaines sources, Valve collaborerait étroitement avec AMD pour concevoir un appareil utilisant la technologie RDNA 4. Un choix logique, puisque AMD équipe déjà la PS5 et la Xbox Series X/S.

Valve n’en est pas à son premier essai. En 2015, la firme avait lancé les Steam Machines, des PC préconfigurés censés concurrencer les consoles traditionnelles. Mais le projet n’a jamais décollé, en grande partie à cause d’un manque de soutien des développeurs et d’une offre confuse.

Cette fois, les choses pourraient être différentes. Le Steam Deck a prouvé que Valve pouvait réussir dans le hardware, et la marque bénéficie aujourd’hui d’une base solide de joueurs PC. Si cette console voit le jour, elle pourrait offrir une vraie alternative aux machines de Sony comme la PS5 et la future PS6 et Microsoft avec sa Xbox Series.

Un bouleversement pour le marché des consoles ?

Si une Steam Console arrive sur le marché, elle pourrait changer la donne. Aujourd’hui, Sony publie de plus en plus de jeux PlayStation sur PC. Mais si une console Steam permet d’y jouer sans acheter de PS5, Sony pourrait ralentir cette stratégie pour protéger son écosystème. Et ça pourrait même changer pour la future stratégie de la PS6. De son côté, Microsoft a déjà adopté une approche multiplateforme avec son Game Pass. Une console Steam performante pourrait encore renforcer le rôle du PC dans l’industrie et pousser Xbox à accélérer sur le cloud gaming.

Pour l’instant, Valve garde le silence. Il est possible que cette console soit encore à l’état de prototype, ou qu’elle ne voie jamais le jour. Mais une chose est sûre : le marché des consoles évolue et Valve pourrait bien y jouer un rôle majeur dans les années à venir. Affaire à suivre…

Source : eXtas1s