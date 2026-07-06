Depuis la pandémie de 2020 et les périodes de confinement, le PC a connu un essor certains, tant pour du télétravail que pour les loisirs. Encore aujourd'hui, les effets que cette situation et les efforts de l'industrie pour capitaliser dessus se font encore sentir. À tel point que, quand Sony a tenu une réunion d'entreprise il y'a quelques semaines, un sujet brûlant a été comment la PS6 pourrait reconquérir le public que PlayStation a perdu au profit du PC. Et son PDG, Hideaki Nishino, le directeur des affaires des studios Hermen Hulst et la vice-présidente des finances Lynn Azar avaient visiblement de la suite dans les idées, même si les développements récents risquent de sérieusement compromettre tout cela.

La PS6 : bien plus qu'une console et un PC réunis ? Mais à quel prix ?

Il y a quelques jours, PlayStation a lâché une véritable bombe en annonçant la fin da la fabrication de disques à partir de janvier 2028. Au-delà d'un véritable tollé, cela a aussi suggéré plusieurs choses au sujet de la PS6. D'une part, elle pourrait sortir dans le courant de l'année 2028. De l'autre, elle devrait arriver avec une version de base sans lecteur, voire possiblement n'avoir pas de lecteur du tout, même externe. En cette période de crise de la mémoire et malgré une sortie dans potentiellement deux ans, la pénurie de composants cruciaux pourrait faire qu'elle dépasse le seuil symbolique d'un prix de lancement très prohibitif de 1 000 euros.

Avant toute cette actualité pour le moins dommageable pour la réputation de PlayStation, celle-ci avait donc visiblement de gros projets pour la PS6. « PlayStation a longtemps été fortement associée à l'idée de jouer dans le salon. Toutefois, ces dernières années, de plus en plus d'utilisateurs à travers le monde ont recours à des écrans individuels. En réponse, nous commercialisons des périphériques tels que des moniteurs et des enceintes afin d'élargir les scénarios d'utilisation. Pour la plateforme de nouvelle génération [en d'autres termes la PS6, NDLR], plutôt que de simplement proposer une alternative aux PC, nous visons à offrir une valeur propre à PlayStation. Cela passe non seulement par des avancées technologiques, mais aussi par une diversification des modes d'utilisation, permettant une expérience fluide et naturelle, bien au-delà du salon ».

Vers une marque PlayStation plus « luxueuse » à la Apple ?

Avec une PS6 qui pourrait embrasser pleinement le « tout dématérialisé », un prix d'entrée potentiellement exorbitant de 1 000 euros et une importante emphase sur l'IA, PlayStation espère donc que sa future console arrivera à détrôner un PC bien implanté depuis des années, en comptant notamment sur sa communauté de fans pour une « pleine expérience PlayStation », qui rappelle à s'y méprendre la stratégie d'Apple. Au vu des circonstances récentes, un tel projet semble pour le moins difficilement atteignable, mais l'avenir nous dira ce qu'il en sera, et si la situation assez alarmante qu'est actuellement la nôtre finira par s'améliorer ou non.

Source : Sony.com