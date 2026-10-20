Selon un leaker très réputé dans le domaine, la PS6 pourrait dépasser la puissance de certains PC futurs en raison de la RAMpocalypse qui continue de faire des siennes.

À cause de la RAMpocalypse notamment à imputer aux datacenters IA cannibalisant les stocks de mémoire vive et de stockage, le marché de l'informatique pour particuliers risque de connaître un avenir sombre et des prix indécents pendant plusieurs années. Cela concernerait aussi notamment le marché des consoles futures que sont PS6 et Xbox Helix, qui risquent soit de sortir plus tard que prévu, soit à un tarif dépassant le seuil critique des 1 000 euros. Selon un leaker réputé, cela pourrait aussi grandement retarder la sortie de la RTX 6060, la carte graphique prochaine génération entrée de gamme de NVIDIA, avec une puissance a priori inférieure à celle de la future console de Sony.

Une RTX 6060 en retard et moins puissante que la PS6 ?

Cela fait bientôt deux ans que NVIDIA a sorti sa dernière génération de cartes graphiques, les RTX 5000. En raison de la RAMpocalypse, les RTX 6000 pourraient sortir plus tard qu'escompté, un peu à l'image d'une sortie estimée entre 2027 au plus tôt, mais improbable, et 2029 au plus tard pour les PS6 et Xbox Helix. Selon KeplerL2, un leaker bien connu pour ce qui touche à ce type de composants, NVIDIA risque en tout cas de sortir son modèle entrée de gamme courant 2029, soit probablement après les consoles future génération. « Il y a une bonne chance que la RTX 6060 sorte en 2029 en raison de la pénurie de composants », a déclaré le leaker sur NeoGAF.

En général, les cartes graphiques PC dernière génération, même entrées de gamme ont une certaine avance sur les consoles. Sauf que les problèmes d'approvisionnement à cause de la RAMpocalypse pourraient inverser ce paradigme, avec une RTX 6060 moins puissante qu'une PS6. C'est en tout cas ce qu'a avancé KeplerL2 dans la même discussion sur le forum NeoGAF : « en se basant sur les tendances récentes, je doute que la 6060 fasse le poids face à la PS6 ».

À noter qu'il n'est question ici que de puissance, mais il faut aussi prendre en compte un élément encore inconnu et qui inquiète dans la conjoncture actuelle : les prix. Si la pénurie de composants se perpétue et que les prix continuent de flamber, on pourrait bien voir arriver une PS6 à un tarif qui risque d'en rebuter plus d'un, potentiellement au-dessus des 1 000 euros. De même, la RTX 6060, pourtant un produit entrée de gamme, pourrait également afficher des tarifs indécents.

En attendant des nouvelles officielles, notamment des autres cartes graphiques de NVIDIA

Naturellement, malgré la fiabilité de KeplerL2, ces derniers leaks de sa part sont à prendre avec de prudentes pincettes en attendant des nouvelles officielles de NVIDIA et de la PS6. À noter par ailleurs que, comme le leaker le dit lui-même, la marque au caméléon a tendance à sortir ses produits entrée de gamme en dernier. Il se pourrait donc que les modèles flagship que sont les RTX 6080 et 6090 arrivent plus rapidement, suivies par la RTX 6070.

Reste maintenant à voir la différence de puissance entre ces trois modèles et la PS6, et surtout à quel tarif NVIDIA, qui profite en parallèle énormément de la demande vorace des datacenters IA, va manger ses clients particuliers cherchant à améliorer leur configuration PC.

Source : KeplerL2 sur NeoGAF