Déposé le mois dernier, un nouveau brevet semble révéler que PlayStation travaille activement sur la résolution des problèmes de surchauffe de la PS5 pour la PS6.

À une époque où la technologie semble avoir atteint un certain plafond de verre, beaucoup se demandent s’il est réellement utile pour Xbox et PlayStation de sortir de nouvelles consoles à ce stade de la génération. Car entre les récentes polémiques liées à l’abandon imminent du physique, ou encore l’explosion des prix sur le marché, il est clair que la PS6 comme la Xbox Helix vont devoir avoir des arguments très solide pour convaincre le public. Sony, toutefois, y travaille déjà, et semble notamment chercher à résoudre l’un des plus gros problèmes de la PS5.

La PS6 pourrait régler les problèmes de surchauffe de la PS5

C’est en tout cas ce que nous révèle l’un des brevets déposés par la firme en juin 2026, et mis au jour par le média Tech4Gamers. Son objectif ? « Améliorer la capacité de refroidissement » de la PS6, après une PS5 largement pointée du doigt pour ses problèmes de surchauffe. Car même si tous les modèles ne sont pas forcément concernés, cela reste tout de même un défaut régulièrement pointé du doigt par les possesseurs de la machine, ce qui explique aujourd’hui pourquoi Sony se penche activement sur la question à l’aube de sa nouvelle génération.

À en croire le brevet en question, la PS6 pourrait donc être doté d’un nouveau « dispositif électronique capable d’améliorer la capacité de refroidissement d’un élément chauffant », qui serait « intégré à un dispositif électronique pouvant être placé dans plusieurs positions différentes ». Ce qui, en l’état, reste un détail plutôt intéressant, puisque cela pourrait notamment indiquer qu’à l’instar de la PS5, la prochaine PlayStation pourrait elle aussi avoir été conçue de sorte à pouvoir être placée en position horizontale comme verticale.

Un dépôt de brevet n’est pas une garantie

Bien sûr, précisons comme toujours dans ce genre de situation qu’il ne s’agit que d’un simple brevet. Autrement dit, rien ne permet aujourd’hui de garantir que la PS6 bénéficiera bel et bien d’une telle technologie, même si le fait que Sony ait officiellement déposé cette idée prouve qu’il s’agit d’un problème déjà pris très au sérieux par le constructeur. Après tout, si les erreurs commises avec la PS5 peuvent par la suite permettre à PlayStation de proposer une meilleure machine à sa communauté, cela reste toujours bon à prendre.

Mais encore faudrait-il que la communauté accepte de répondre présent, ce qui est loin d’être gagné au vu des dernières actualités de la firme. Car tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche visiblement toujours un peu plus de l’arrivée de la PS6, le fait que PlayStation ait annoncé vouloir tirer un trait définitif sur le marché physique pourrait bien freiner des millions de joueurs potentiels quant à l’achat d’une console next-gen. À moins que Sony n’accepte de faire marche arrière sur la question, ce qui ne semble pour l’instant pas prévu.

Source : PlayStation (via Tech4Gamers)