Tandis que nous venons tout juste de fêter le cinquième anniversaire de la PS5, tous les regards commencent progressivement à se tourner vers l’avenir de PlayStation et celle que l’on appelle déjà communément la PS6. Car nous le savons, les équipes de la firme sont actuellement à l’œuvre sur cette dernière, pour l’instant identifiée sous le nom de code « Project Amethyst ». Mais alors que les derniers bruits de couloir évoquent une sortie potentiellement plus lointaine que ce qu’on imaginait, un nouveau brevet dédié à la manette a de son côté récemment fait surface.

Vers une nouvelle révolution pour la manette PS6 ?

Repéré par le leaker David Kowalski et partagé par le média Sudoku-Online, ce dernier met alors en avant une manette qui, à l’instar de la DualSense de la PS5, pourrait devenir la prochaine petite révolution de PlayStation dans le monde des contrôleurs. Et pour cause, si l’on en croit la description du brevet, la firme japonaise étudierait l’idée d’une manette dénuée de boutons, en tout cas d’un point de vue physique. Car cette dernière serait à la place dotée de deux grands écrans tactiles, avec à la clé des boutons d’ordre numérique.

L’un des avantages d’une telle technologie, notamment, serait alors de permettre aux joueurs PS6 de configurer leur manette comme bon leur semble, en personnalisant l’emplacement et la taille de chaque bouton selon leurs besoins ou leurs envies. « Souvent, les manettes possèdent une interface de commande similaire, avec un pavé directionnel d’un côté et des boutons de l’autre » explique notamment PlayStation dans la description, avant d’ajouter : « L’un des inconvénients des designs existants réside peut-être dans leur configuration fixe ».

« Par exemple, une disposition fixe peut être trop petite ou trop grande pour un utilisateur. De même, une disposition fixe peut ne pas être confortable. Les fabricants ne modifient généralement pas la disposition ou la taille des manettes afin de réduire les coûts. Par conséquent, les manettes peuvent comporter des configurations de boutons adaptées à des tailles de main qui ne conviennent pas à tous les joueurs » poursuit PlayStation. « Il existe un besoin et un désir d’apporter des améliorations et des modifications aux manettes de jeu ».

Un brevet prometteur

Et c’est donc à ce titre que ce brevet, déposé en février 2023 et approuvé la semaine dernière, pourrait s’imposer comme une petite révolution pour la PS6 et le monde des consoles en général. Bien sûr, PlayStation est néanmoins conscient des nombreux problèmes qui pourraient s’accompagner avec une telle technologie, notamment vis-à-vis de la sensibilité des écrans tactiles. C’est pourquoi le constructeur évoque l’idée d’intégrer un capteur de pression et de chaleur afin de mieux « détecter l’état de la surface d’entrée », et ainsi éviter divers désagréments.

Cela étant, comme toujours dans ce genre de situation, précisons néanmoins qu’un brevet ne doit en aucun cas être considéré comme une valeur sûre. Car oui, PlayStation étudie peut-être cette idée, mais cela ne veut pas non plus dire qu’elle sera amenée à voir le jour sur PS6 ou même ultérieurement. Pour autant, une chose est sûre : les joueurs seraient sans doute nombreux à apprécier une telle technologie, qui permettrait enfin à tout un chacun de configurer la manette de ses rêves pour un meilleur confort de jeu en toutes circonstances.

Source : Sudoku-Online