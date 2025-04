La PlayStation 5 fêtera cette année ses 5 ans d'existence. À cet âge, on pense petit à petit la prochaine génération. Bien qu'aucune fenêtre de sortie n'ait été confirmée pour la PS6, elle fait déjà parler d'elle officiellement. Les développements de jeux les plus récents commencent évidemment à s'envisager pour la future console. C'est comme ça qu'on apprend cette semaine l'abandon qu'un titre qui devait sortir sur cette nouvelle machine. Le projet était pourtant tiré d'une licence particulièrement populaire.

La PS6 fait déjà l'impasse sur un jeu très prometteur

Mercredi dernier, nos confrères d'Insider Gaming partageaient une nouvelle étonnante. Ils ont eu vent d'une annulation surprenante d'un jeu en pré-production depuis septembre 2024 chez Supermassive Games. La production aurait dû s'enchaîner en ce deuxième trimestre 2025 pour un développement en prévision d'une sortie en 2027, sur PS5, Xbox Series et la console « PlayStation de 10ᵉ génération », soit celle qu'on nomme pour le moment la “PS6”.

Les créateurs d'Until Dawn, et plus spécifiquement l'équipe de The Quarry, auraient finalement été contraints d'abonner ce projet en cours pour la PS6. Or, difficile de ne pas croire que ce dernier aurait eu de quoi captiver le public. De fait, il s'agissait d'un titre tiré de la très célèbre saga de science-fiction Blade Runner. Du nom de « Blade Runner Time to Live », il promettait de nous entraîner à New Zurich en 2065, dans la peau d'un certain So-Lange, un modèle Nexus-6 de replicant.

En termes de gameplay, Blade Runner Time to Live devait se présenter comme un jeu d'action-aventure à la troisième personne. Il aurait en plus proposé un système de progression du personnage avec des compétences à améliorer. Comme toujours avec Supermassive Games, il se serait s'agit d'une histoire solo, à boucler en « 10 à 12 heures », mettant l'accent sur les personnages. En somme, ç'aurait pu être le premier jeu du studio sur la PS6.

Selon les documents envoyés à Insider Gaming, le jeu aurait bénéficié d'un budget de 49 millions de dollars. La somme ne prendrait cependant pas en compte tout ce qui a trait aux droits d'auteur ou encore à la production musicale. En outre, on ignore avec précision les raisons de cette annulation. Tout ce qu'on comprend, c'est qu'elle viendrait d'Alcon Entertainment. Le projet pour la PS5, PS6 et Xbox Series n'aura donc pas convaincu entièrement les détenteurs des droits de Blade Runner.

Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve. © Alcon Entertainment et Columbia Pictures.