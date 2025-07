La PS6 arrive, et elle compte bien changer la donne. Sony et AMD misent sur l’IA pour révolutionner les graphismes. Mais que sait-on concrètement à ce sujet ?

La prochaine console de Sony commence doucement à se dévoiler. Officiellement, elle n’a pas encore de nom, mais tout le monde parle déjà de la PS6. Et si elle attire l’attention aujourd’hui, c’est grâce à une collaboration étroite entre Sony et AMD. Leur objectif ? Offrir des graphismes encore jamais vus, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Cela rejoint les leaks que l'on avait pu découvrir la semaine dernière.

Une alliance stratégique avec AMD pour la PS6

Depuis décembre 2024, Sony et AMD travaillent main dans la main sur un projet baptisé Project Amethyst. Il s’agit d’une collaboration technologique centrée sur l’intégration du machine learning dans les jeux vidéo. Et même si le partenariat est encore jeune, les ambitions sont déjà très claires.

Jack Huynh, responsable de la division Computing & Graphics chez AMD, a récemment partagé deux grandes priorités : créer une architecture pensée pour l’IA dans le jeu vidéo, et développer des réseaux neuronaux capables d’améliorer les graphismes en temps réel. Autrement dit, il ne s’agit plus seulement de booster la puissance brute. Cette fois, l’IA pourrait jouer un rôle actif dans le rendu visuel. Que du bon pour la PS6.

Des premiers effets visibles dès la PS5 Pro

Avant même l’arrivée de la PS6, certains bénéfices de cette collaboration seront visibles sur la PS5 Pro. Prévue pour 2026, cette version améliorée de la console actuelle intégrera FSR 4, une technologie d’upscaling boostée à l’intelligence artificielle. Résultat : des images plus nettes, plus fluides, sans forcément faire exploser la consommation de ressources. C’est une sorte de terrain d’expérimentation grandeur nature. La PS5 Pro servira de tremplin pour tester ces nouvelles technologies avant leur déploiement à grande échelle sur la future génération.

Malgré tout, il ne faut pas s’attendre à voir la PS6 débarquer demain. Sony garde le cap sur une stratégie multi-générationnelle. La PS4 reste très utilisée, et la PS5 continue de bien se vendre. Hideaki Nishino, un des dirigeants de PlayStation, a d’ailleurs rappelé que Sony souhaite prendre son temps. Pas de précipitation. L’idée, c’est de faire évoluer les consoles en douceur, tout en préparant le terrain pour un vrai saut technologique.

L’intelligence artificielle au service de l’immersion

Ce qui rend ce projet vraiment intéressant, c’est la place que prendra l’intelligence artificielle. Demain, les graphismes pourraient ne plus être figés. Ils pourraient s’adapter à ce que fait le joueur, ou même évoluer en temps réel selon l’environnement. On imagine des effets de lumière dynamiques, des textures qui changent selon la météo, ou des visages encore plus expressifs sur la PS6.

Avec cette technologie, Sony et AMD ne cherchent pas seulement à impressionner. Ils veulent rendre les jeux plus vivants, plus immersifs, plus naturels. Et surtout, ils veulent poser les bases d’une nouvelle façon de concevoir le jeu vidéo.

