Alors que la PS5 a augmenté de prix dernièrement, la question de la PS6 revient régulièrement sur le tapis. Face à un contexte de plus en plus difficile, Sony pourrait prendre une décision majeure, mais qui profiterait également aux joueurs.

Avant la pandémie, avant la pénurie des composants, avant l’émergence de l’IA et son appétit féroce pour la moindre ressource, il fut un temps où six à sept ans suffisaient à boucler le cycle d’une console. La machine arrivait en fin de course, les éditeurs regardaient vers l’avenir et amorçaient doucement la transition. Et pourtant, à l’approche du sixième anniversaire de la PS5, Sony reste particulièrement discret quant à la PS6. Le constructeur japonais a bien confirmé que sa future console était en développement et conçue en collaboration avec AMD dans le cadre du Projet Amethyst.

Mais à l’heure où le pouvoir d’achat fond drastiquement et où les prix des composants continuent de flamber, la question du prix et de la date de sortie reste dans tous les esprits. D’autant plus quand plusieurs insiders réputés fiables évoquent depuis longtemps une sortie dès l’année prochaine. Pourtant, Sony pourrait finalement prendre ce qui ressemble à la meilleure décision possible pour sa PS6.

Pas de PS6 avant 2026 ?

C’est en tout cas ce qu’affirme le dernier rapport financier d’Embracer Group, l’ogre suédois qui a mis la main sur de nombreux studios, dont Crystal Dynamics (Tomb Raider). D’après ce document, plusieurs analystes estiment en effet que Sony envisagerait désormais de repousser le lancement de la PS6 à 2028, voire 2029. En cause, un contexte économique toujours instable, marqué par la hausse de prix de la mémoire vive, l’augmentation du coût de fabrication des composants ainsi que les incertitudes liées aux droits de douane aux États-Unis.

Beaucoup de facteurs susceptibles d’impacter directement le prix de vente de la future console, alors même que les joueurs réduisent leurs dépenses liées aux jeux vidéo, faute d’un pouvoir d’achat capable de suivre la cadence. « Cela pourrait avoir un impact négatif sur le prix de vente des consoles, ce qui, à son tour, freinerait la croissance du marché. A long terme, la hausse des coûts de la mémoire vive pourrait également entraîner des retards opérationnels pour le lancement des futures consoles », explique le rapport en question.

Une probabilité à la faveur des joueurs

A première vue, la perspective d’un report de la PS6 n’aurait rien de réjouissant, mais la situation actuelle inverse la tendance. Ces dernières années, les joueurs ont payé de plein fouet les conséquences des crises économiques et géopolitiques. Les prix des jeux et des abonnements ont grimpé, alors que les consoles augmentent désormais de prix au fil de leur cycle, alors qu’elles devenaient plus abordables avec l’âge. L’industrie semble progressivement essayer de repousser les limites de ce que le public est prêt à accepter, et beaucoup redoutent déjà que l’ouverture des précommandes de GTA 6 ne marque un nouveau palier, tant la question de son prix reste une incertitude.

Dans ce contexte, et aussi parce que la communauté PlayStation juge la génération actuelle relativement pauvre en exclusivités marquantes face à ses prédécesseurs, précipiter l’arrivée de la PS6 avec un tarif élevé reviendrait à recréer le fiasco du lancement de la PS3 en son temps. Reste évidemment à savoir si ce scénario se concrétisera. Cela ne reste en effet, pour l’heure, que des estimations d’analystes et non une décision officiellement actée par PlayStation. Mais, à l’heure actuelle, ce serait sans doute la meilleure chose à faire.

Source : Embracer