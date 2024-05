Le prochain jeu gratuit tant attendu sur PS5 par tout le monde a enfin une date de sortie. Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter, et c'est une très bonne chose.

HoYoverse, le studio derrière les célèbres jeux Genshin Impact et Honkai: Star Rail, s'apprête à lancer son nouveau jeu gacha, Zenless Zone Zero, sur PS5. Cette sortie très attendue se fera simultanément sur PC et mobile, avec une fonction de sauvegarde croisée entre toutes les plateformes, permettant aux joueurs de continuer leur progression sans interruption, quel que soit le support utilisé.

Ce jeu gratuit arrive sur PS5

Ce jeu tant attendu est donc prévu pour le 4 juillet prochain. La décision de lancer Zenless Zone Zero sur PS5 en même temps que sur les autres plateformes fait suite à une bêta fermée réussie sur PlayStation plus tôt dans le mois. Les retours positifs des participants, ont permis de donner de bons espoirs au studio. Le style artistique impressionnant et le gameplay riche, qui permet de composer des équipes de trois personnages, ont particulièrement marqué les esprits, surpassant même les autres titres de HoYoverse en termes de profondeur.

Le choix de HoYoverse de lancer Zenless Zone Zero le 4 juillet s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à maintenir un flux continu d'événements pour ses trois principaux jeux. En déployant une mise à jour majeure toutes les deux semaines pour chacun de ses titres, le studio espère maintenir l'intérêt des joueurs et les inciter à rester engagés dans ses univers. Cette cadence effrénée pourrait bien captiver les joueurs, les plongeant dans un cycle ininterrompu de nouveautés et de défis.

Préinscriptions

Pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure Zenless Zone Zero, les préinscriptions sont déjà ouvertes. Même si le jeu est gratuit, vous pouvez actuelle débourser 11 euros pour avoir quelques bonus en supplément histoire de ne pas commencer de zéro.

Pour rappel, Zenless Zone Zero se distingue par son mélange de combat en temps réel et de mécaniques de roguelike. Les joueurs contrôlent une équipe de trois personnages, chacun avec ses propres compétences et attaques spéciales. Le système de jeu inclut des missions générées de manière procédurale, où chaque exploration des Hollows est unique grâce à une carte de tuiles aléatoires​.