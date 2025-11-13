Ce n’était pas forcément dans notre bingo, et pourtant c’est maintenant officiel : Valve revient sur le marché des consoles de salon avec la Steam Machine. Voici tous les détails.

Décidément, le monde des consoles n’a pas fini de nous surprendre depuis quelques temps. Entre un Nintendo qui a, contre toute attente, décidé d’inscrire sa Nintendo Switch 2 dans le prolongement de la première, et un Xbox qui a, pour la première fois de son histoire, décidé de lorgner du côté du marché portable avec la ROG Xbox Ally, nous avons eu droit à des évolutions pour le moins inattendues. Et cela continue aujourd’hui avec Valve, qui annonce son grand retour sur le marché des consoles avec le retour de la Steam Machine.

Valve annonce la Steam Machine, une console PC

« La puissance du jeu PC en toute simplicité, dans un format compact, mais robuste » : tel est le mantra de cette nouvelle machine, qui entendra proposer une expérience console similaire à celle d’un PC. Fonctionnant sous SteamOS, la Steam Machine permettra aux joueurs d’accéder à l’intégralité de leur bibliothèque Steam, et surtout de faire tourner l’ensemble des jeux dans de bien meilleures conditions grâce à une puissance six fois supérieures à celle du Steam Deck. La différence majeure étant, bien sûr, qu’il ne s’agit pas ici d’une console portable.

Dotée d’un processeur AMD Zen 4 6c/12t partiellement sur-mesure allant jusqu’à 4.8 GHz, d’un GPU AMD RDNA 3 28CU partiellement sur-mesure d’une fréquence maximale de 2.45 GHz et d’une mémoire vive de 16 Go DDR5 + 8 Go DDR6, la Steam Machine sera ainsi capable de proposer une expérience de jeu en 4K et 60 FPS avec FSR, et ce en toute simplicité pour l’utilisateur. « SteamOS a été conçu pour fournir une expérience utilisateur prête à l'emploi, tout en conservant la puissance et la flexibilité d'un PC » indique notamment Valve.

Car la Steam Machine a beau être pensée comme une console, elle reste, dans le même esprit que le Steam Deck, une sorte de PC déguisé. Elle sera donc conçue en conséquence, et permettra notamment aux joueurs d’installer leurs propres applications, en plus de les autoriser à changer le système d’exploitation s’ils le souhaitent. Quant au stockage, Valve nous promet alors deux versions différentes : l’une à 512 Go, et l’autre à 2 To, avec la possibilité d’ajouter une carte microSD pour en étendre davantage encore les capacités.

Le boss de Microsoft réagit à l’annonce de son futur concurrent

De quoi faire de la Steam Machine une véritable machine à mi-chemin entre la console de salon et le PC donc, ce qui a largement de quoi nous intriguer. D’autant plus que cela signe, pour Valve, la mise en place de tout un écosystème autour de Steam, celle-ci étant conçue pour fonctionner très facilement avec le Steam Controller tout juste annoncé, le casque Steam Frame ou encore bien sûr le Steam Deck. Reste juste à en connaître le prix, que Valve nous précisera sans doute à l’approche du lancement, prévu pour 2026 sans plus de précision.

Ironiquement, l’annonce de la Steam Machine intervient alors que de nombreuses rumeurs prétendent que Xbox pourrait chercher à s’orienter vers une console hybride PC pour sa prochaine génération. De quoi inquiéter la firme de Redmond ? Pas vraiment si l’on en croit la prise de parole de Phil Spencer, qui a au contraire tenu à féliciter Valve dans la foulée. « Le jeu vidéo progresse lorsque les joueurs et les développeurs disposent de plus de moyens pour jouer et créer, en particulier sur les plateformes ouvertes » a-t-il notamment écrit sur X.

« L’élargissement de l’accès aux PC, consoles et appareils portables reflète un avenir fondé sur le choix, une valeur fondamentale qui guide la vision de Xbox depuis ses débuts. En tant que l’un des plus grands éditeurs sur Steam, nous saluons les nouvelles options permettant aux joueurs d’accéder aux jeux partout. Félicitations pour les annonces d’aujourd’hui » conclut Spencer. Une réaction plutôt fair-play de la part du boss de Microsoft Gaming, donc… qui n’a alors pas manqué d’être titillé par les joueurs à grands coups de « Ceci est une Xbox ».

Source : Valve