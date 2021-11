La compatibilité de leurs nouvelles machines avec le ray tracing a fréquemment été mise en avant par Sony et Microsoft. Tous les nouveaux jeux sortant sur PS5 et Xbox Series X|S ne sont cependant pas compatibles avec cette technologie. Dans certains cas, cette compatibilité est ajoutée après la sortie d’un jeu. Le titre dont il est question aujourd’hui le prouve une nouvelle fois.

Eidos Montréal vient d’ajouter le ray tracing aux versions PS5 et Xbox Series X de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Bien évidemment, la chose ne s’est pas faite comme par magie et nécessite l’installation d’un patch. D’après le studio québécois, le ray tracing peut désormais être activé via le menu des paramètres vidéo.

À noter que l’ajout du ray tracing sur la version du jeu destinée aux consoles nouvelle génération n’est pas le seul intérêt de ce patch. Différents bugs ont en effet été corrigés tandis que la stabilité du jeu a été améliorée. Une fonctionnalité de sauvegarde cachée a également été intégrée. Cette dernière permet de revenir au début d’un chapitre en cas de bug bloquant. Et ce, sur toutes les plates-formes.

Il n’y pas que le ray tracing dans la vie

Comme indiqué plus haut, l’ajout du ray tracing ne concerne que les versions PS5 et Xbox Series X du jeu. Eidos Montréal promet cependant qu’un patch PC arrivera sur PC d’ici quelques jours. Du côté de la Xbox Series S en revanche, il n’est pas question de ray tracing.

Artwork du jeu Marvel's Guardians of the Galaxy.

Avec ce patch, la console new-gen 100% jeu dématérialisé de Microsoft a reçu une option liée au framerate. Les joueurs Xbox Series S qui le désirent peuvent en effet déverrouiller le framerate du jeu. Une fois cela fait, Marvel’s Guardians of the Galaxy tourne entre 30 et 60 fps sur Series S. Le studio précise cependant que cette option peut nuire à la stabilité du framerate dans certaines zones. Par conséquent, il recommande l’utilisation de cette option aux possesseurs d’un écran à taux de rafraîchissement variable.

La PS4 originale n’a pas été oubliée

Il convient également de noter pour terminer qu’Eidos Montréal affirme que ce patch a un intérêt particulier pour les joueurs PS4. Le studio explique que cette mise à jour "améliore les performances" de Marvel’s Guardians of the Galaxy sur le modèle de PS4 original. La sensibilité de la visière de Star-Lord a de plus été modifiée pour que son activation fonctionne mieux sur des manettes usées. Cette modification est si spécifique qu’elle méritait d’être soulignée.

Pour terminer, rappelons que Marvel’s Guardians of the Galaxy est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Switch. Sur cette dernière, le jeu tourne via la cloud. Les personnes intéressées peuvent retrouver notre test du jeu à cette adresse.

Le ray tracing apporte-t-il quelque choses aux jeux selon vous ? Quels titres l’utilisent le mieux à votre avis ? Quel est votre avis sur Marvel’s Guardians of the Galaxy ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.