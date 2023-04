Consoles, PC. Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, pendant très longtemps, les jeux de gestion ou encore de stratégie en temps réel étaient principalement réservés aux joueurs PC, même si quelques jeux du genre sont apparu au fil des années sur consoles. Il est, en effet, plus facile de faire de la micro-gestion et d’enchaîner les macros à l'aide du combo clavier/souris qu’au pad. Toutefois, depuis plusieurs années, maintenant, de nombreuses grosses licences commencent à se prêter au jeu de la manette avec un peu plus d’entrain. Et il y a d’ailleurs eu de belles réussites comme Cities Skylines, le très récent ANNO 1800 ou encore Age of Empires 4 pour ne citer qu’eux. Aujourd’hui, une nouvelle licence bien connue des fans de STR (ou RTS) fait son entrée sur PS5 et Xbox Series.

Un gros jeu de stratégie sur PS5 et Xbox Series dès le mois de mai

Il s’agit de Company of Heroes, la célèbre franchise de Relic Entertainment et SEGA, qui enverra bientôt son tout dernier épisode sur le front face aux joueurs PlayStation et Xbox. Company Heroes 3 Console Edition est en effet daté pour le 30 mai prochain sur PS5 et Xbox Series.

Le jeu embarquera avec lui tout ce que la version PC propose déjà, mais aura également le droit à une refonte intégrale de son interface pour coller parfaitement aux contrôles à la manette. Pour le reste, le jeu devrait être totalement similaire. Il sera toujours question de stratégie temps réel jouable en solo ou en multijoueur. On se rendre sur les plus grands fronts italiens et africains de la tristement célèbre Seconde Guerre Mondiale tout en contrôlant diverses unités militaires de l’époque.

Company of Heroes 3 sera le tout premier jeu de la licence à faire le voyage sur console après plus d’une vingtaine d’années d’existence.