La chaleur ne retombe pas vraiment dans certaines parties de l'hexagone, et jouer peut vite devenir une épreuve, mais cela n'arrête pas les sorties jeux vidéo estivales. Cette semaine, Nightdive Studios, qui a fait revenir The Thing dans une version remasterisée, était supposé lancer une édition remise au goût du jour d'un jeu culte. Sauf que l'équipe a annoncé que le titre allait finalement prendre du retard sur consoles PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Un communiqué officiel a été publié par les développeurs.

Une sortie en moins en juin 2025 sur PS5 et Xbox Series

Après la sortie du remake de System Shock sorti en 2023, Nightdive Studios travaille actuellement sur le retour d'un jeu culte avec System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. À l'origine, le lancement devait avoir lieu ce jeudi 26 juin 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez désormais faire une croix dessus dans la mesure où le titre ne sera finalement pas disponible à la date indiquée. « Nous avons identifié des problèmes qui empêchent de lancer System Shock 2 : 25th Anniversary Remaster sur les consoles, notamment Xbox, Switch et PlayStation, le 26 juin comme prévu initialement. Nous travaillons actuellement à résoudre ces problèmes le plus rapidement possible » annonce le studio.

Il n'y aura donc pas de remaster de System Shock 2 en juin 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Néanmoins, on a connu plus grand report puisque Nightdive estime pouvoir sortir son projet d'ici les deux premières semaines de juillet 2025, sans plus de précision. « Nous avons pris la décision difficile de procéder à la sortie du jeu sur les plateformes PC (Steam, GOG, Epic, Humble) le 26 juin, la sortie sur consoles visant désormais les deux premières semaines de juillet. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons une date de lancement sur consoles ».

System Shock 2 25th Anniversary Remaster sera bien disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch durant l'été, mais pas aujourd'hui. Un report qui intervient alors que Nightdive avait déjà confié la difficulté de porter le jeu sur les plateformes actuelles, notamment à cause du moteur et de son code, ainsi que de l'interface.

Source : Nightdive Studios.