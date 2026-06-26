Avant même son annonce, tout le monde le savait déjà pertinemment : GTA 6 est irrémédiablement voué à faire l’effet d’un véritable raz-de-marée sur l’industrie. Et pas seulement celle du jeu vidéo, mais celle du divertissement dans son ensemble. D’ailleurs, l’engouement suscité par le lancement de ses précommandes s’en veut encore une fois la preuve. Et autant dire qu’à ce stade, nous sommes encore loin d’avoir tout vu. Car à en croire de nouvelles informations, GTA 6 pourrait bien être à l’origine d’une nouvelle pénurie de consoles d’ici la fin de l’année.

Nouvelle pénurie de consoles en vue à cause de GTA 6 ?

C’est en tout cas ce qu’a déclaré un revendeur auprès de The Game Business, dont l’identité a toutefois été maintenue secrète en raison de l’aspect confidentiel de ses informations. « Nous avons été informés qu’en raison des problèmes persistants liés à la disponibilité des composants matériels, nous ne pourrons pas obtenir suffisamment d’unités avant la sortie de GTA 6 » a-t-il notamment déclaré ; avant d’ajouter que « la demande devrait dépasser l’offre pendant la période de fin d’année ». Ce qui, on ne va pas se mentir, n’aurait rien de très surprenant.

Après tout, de nombreux joueurs ont par exemple déjà manifesté leur intention d’acheter une nouvelle console pour pouvoir profiter de GTA 6 dans les meilleures conditions possibles à sa sortie, en particulier au sein de l’écosystème PlayStation avec la PS5 Pro. Hiroki Totoki, PDG de la compagnie, avait toutefois déjà tenu à rassurer les investisseurs à ce sujet, en déclarant le mois dernier avoir « sécurisé le volume nécessaire pour l’année civile 2026 ». En d’autres termes : la PS5 devrait, en théorie, pouvoir subvenir à l’afflux de demande suscité par GTA 6.

Ce qui n’est pas forcément le cas de Xbox, qui apparaît beaucoup moins confiant sur la question. « Je peux sans hésitation vous affirmer que la demande pour notre console dépasse l’offre », a confirmé Matthew Ball auprès de The Game Business. « Nous les mettons en rayon dans autant de magasins que possible. Nous les produisons aussi vite que possible. Notre capacité de production est fortement limitée, mais ce n’est pas une question de volonté. Nous devons en faire davantage, mais nous sommes confrontés à certaines contraintes ».

La fin d’année s’annonce palpitante, pour le meilleur et pour le pire

Et il est clair que la nouvelle augmentation dont vont bientôt être victimes les Xbox Series ne risque pas d’arranger les affaires de Microsoft. Surtout à quelques mois seulement de la sortie de GTA 6. « Il y a malheureusement un certain nombre de marchés sur lesquels nous ne sommes pas présents. Il existe d’autres marchés sur lesquels notre offre est insuffisante », regrette notamment le directeur de la stratégie de la compagnie. Même si, étonnamment, Ball garde bon espoir que le titre de Rockstar puisse redonner un bon de fouet à l’écosystème Xbox.

« Ça va redonner de l’énergie à beaucoup de joueurs. Ça va permettre de vendre davantage de consoles », conclut-il auprès de The Game Business. Ce qui semble tout de même assez paradoxal de la part d’un constructeur qui peine de plus en plus à vendre ses Xbox Series, et qui a définitivement perdu la guerre face à une PS5 que plus rien n’arrête. Bref, autant dire que cette fin d’année 2026 promet d’être riche en rebondissements et en surprises, en espérant que tout se passe pour le mieux chez tout le monde. Pour rappel, GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

Source : The Game Business