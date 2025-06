Depuis son lancement le 5 décembre 2024 sur PC, puis le 21 avril 2025 sur iOS et Android, Delta Force a progressivement su se faire une petite place aux yeux des joueurs dans le monde pourtant impitoyable des shooters free-to-play. Il faut dire que Team Jade, à grands renforts de mises à jour riches en contenus inédits et autres nouveautés, sait comment chouchouter sa communauté. Une communauté qui pourrait d’ailleurs très prochainement être amenée à s’agrandir en voyant enfin Delta Force débarquer sur PS5 et Xbox Series.

Delta Force tease son arrivée sur PS5 et Xbox Series

En effet, certains s’en souviennent probablement mais à l’origine, des versions consoles avaient également été annoncées par Team Jade. Le studio, néanmoins, a finalement préféré les repousser en mars dernier, après avoir constaté la présence de problèmes d’équité entre les joueurs jouant à Delta Force à la manette, et ceux jouant avec le combo clavier/souris. Depuis, ce fut alors le silence complet quant à ces versions consoles, qui commencent toutefois doucement mais sûrement à refaire parler d’elles.

Et pour cause, dans la nuit, Team Jade s'est en effet amusé à teaser l’arrivée de ces dernières par le biais de plusieurs tweets cryptiques… qui ne laissent paradoxalement que peu de place au doute. Le premier, publié à 4h du matin, affiche quatre symboles : un triangle, un rond, une croix, et un carré. En d’autres termes : les touches de la manette PS5. Le second, publié peu de temps après, affiche quant à lui quatre autres symboles : un A, un B, un X et ce qui pourrait être assimilé à un Y. Soit les touches de la manette Xbox.

Par conséquent, il ne fait absolument aucun doute que l’arrivée de Delta Force sur consoles est désormais imminente. Ou si elle ne l’est pas, l’annonce de son arrivée prochaine, elle, devrait l’être. Reste maintenant à savoir quand Team Jade se décidera officiellement à lâcher l’information. Mais étant donné que le teasing vient tout juste de débuter, il n’est pas impossible que la grande annonce soit prévue au cours de la journée, ou d’ici la fin de la semaine au plus tard. En tout cas, une chose est sûre : cela arrive. On reste à l'affût, donc.