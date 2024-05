Le mois dernier, Sea of Thieves, le jeu coopératif de piraterie développé par RARE via Xbox Game Studios, a enregistré un succès remarquable en devenant le jeu PS5 numérique le plus vendu en Europe. Ce succès s'étend également à l'Amérique du Nord où le jeu a occupé la troisième place des meilleures ventes aux États-Unis et au Canada. Un énorme succès dont le studio anglais peut être fier.

L'énorme succès PS5

Sea of Thieves a été initialement lancé en mars 2018 pour Xbox One et PC. Dès sa sortie, le jeu a été disponible via le Xbox Game Pass, renforçant ainsi sa disponibilité dès le premier jour sans frais supplémentaires pour les abonnés. L'expansion récente du jeu sur PS5, qui inclut la prise en charge du jeu multiplateforme, a permis à une nouvelle vague de joueurs de découvrir ce titre.

En fait, en avril, le jeu a été porté sur PS5, intégrant le support cross-play pour permettre aux nouveaux joueurs sur PlayStation de rejoindre la communauté existante sur Xbox et PC. Cette stratégie d'inclusion multiplateforme est un exemple de la politique de Microsoft visant à rendre ses jeux accessibles sur plusieurs supports, un mouvement stratégique mentionné par Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui a souligné les avantages de cette approche lors d'une récente téléconférence sur les résultats financiers.

Cette stratégie n'est pas isolée. D'autres jeux exclusifs à la Xbox, tels que Pentiment et Hi-Fi Rush, ont également été lancés sur d'autres consoles, y compris la PS5 et la Nintendo Switch. Ces mouvements sont révélateurs de l'engagement de Microsoft à diversifier la disponibilité de ses jeux, en les rendant accessibles à un public plus large, au-delà des seuls détenteurs de consoles Xbox. Et puis, ça permet de récupérer aussi un beau billet au passage.