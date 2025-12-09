C’est le rendez-vous incontournable de la fin d’année. Le mois de décembre est désormais rythmé par des rétrospectives en tout genre. Spotify a lancé la danse il y a quelque temps, et aujourd’hui, tout le monde s’y met. La SNCF, YouTube, Discord, Xbox, Nintendo, PlayStation… tous dévoilent leur propre récap annuel, permettant à chacun de découvrir ses statistiques marquantes de l'année. Chouchous de 2025, temps de jeu, camarade de jeu préféré, genre le plus plébiscité, et bien plus encore sont scrutés à la loupe. On l’attendait avec impatience, et il est enfin là : votre bilan PS5 et PS4 de 2025 est prêt.

Le bilan PS5 et PS4 de 2025 disponible

2025 aura été une année à la fois calme en termes de sorties, mais riche en annonces du côté de PlayStation. Cette année encore, le géant japonais a proposé des aventures mémorables à ses millions d’utilisateurs. Que vous ayez exploré l’univers tentaculaire de Death Stranding 2, découvert les moindres recoins de la région d’Ezo de Ghost of Yotei et fait chauffer le mode photo avec ses paysages à couper le souffle, ou que vous vous soyez laissé emporter par toutes les folies de Where Winds Meet, PlayStation vous invite aujourd’hui à découvrir votre récap 2025 sur PS5 ou PS4. Vous y retrouverez, comme chaque année, les statistiques habituelles que vous aimez comparer avec vos amis. Nombre de trophées gagnés, jeux lancés, titres récupérés via le PS Plus, heures jouées… Toute votre activité et vos exploits sont condensés dans votre bilan PlayStation de 2025.

Vos temps forts de 2025 sont donc disponibles dès aujourd’hui, et vous pouvez les récupérer et, surtout, les partager avec vos amis. À noter que, comme pour les éditions précédentes, vos statistiques seront mises à jour jusqu’à la fin de l’année et pourraient évoluer d'ici-là. Nous vous conseillons de les consulter à nouveau au début de 2026 pour voir s'il y a eu des changements.

Pour découvrir votre rétrospective PS5 de 2025, rien de plus simple… du moins quand les serveurs ne sont pas en pls. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du Wrap Up PlayStation, puis de vous connecter à votre compte PSN. Compte tenu de l'engouement des éditions précédentes, les serveurs risquent de saturer à nouveau. Si vous tombez sur un message d'erreur, n'hésitez pas à rafraîchir la page jusqu'à ce qu'elle s'affiche correctement, ou à revenir le lendemain si vous manquez de patience. Si tout se passe bien, un bouton « Commencer » apparaîtra, et vous pourrez consulter votre récapitulatif PS5 et PS4 de 2025. A la fin de votre récap, vous obtiendrez un joli cadeau : un code pour un avatar gratuit.

Alors votre bilan PS5 de l'année ? N’hésitez pas à nous partager dans les commentaires votre récap PlayStation.