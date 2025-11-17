Depuis la fin du mois d’octobre, s’il y a bien un jeu qui ne manque pas de faire parler de lui, c’est ARC Raiders. En effet, sans crier gare, l’extraction shooter d’Embark Studios a rencontré un grand succès auprès des joueurs, au point d’être aujourd’hui considéré comme l’un des titres phares de cette fin d’année. Il se pourrait toutefois qu’il ne soit pas le seul. Car après de nombreuses années d’attente, Where Winds Meet, le nouvel action-RPG chinois signé Everstone Studio, est enfin disponible, et il s’annonce déjà comme un immense carton.

Where Winds Meet enregistre un démarrage canon sur PS5 et PC

Il suffit de voir les chiffres partagés par ses créateurs pour s’en rendre compte. En tout juste vingt-quatre heures, ce sont en effet plus de deux millions de joueurs qui ont répondu présent pour le lancement de Where Winds Meet, paru le 14 novembre dernier sur PS5 et PC. Et le succès du titre ne s’arrête pas là, puisque Everstone révèle également avoir réussi à atteindre le top 7 des meilleures ventes sur Steam et le top 5 des jeux les plus joués sur cette même plateforme, où un pic à plus de 170 000 joueurs en simultanés a été atteint le jour de la sortie.

De quoi nous donner, au passage, une idée d’autant plus claire du nombre de joueurs ayant lancé Where Winds Meet sur PS5, où le titre figurait également dans le top 3 des meilleures ventes du PlayStation Store dans pas moins de sept régions. De très beaux résultats, donc, qui n’ont toutefois rien de trop surprenant quand on sait que plus de dix millions de pré-enregistrements avaient été annoncés à quelques jours à peine du lancement de Where Winds Meet. Un jeu qui, rappelons-le tout de même, fait office de free-to-play.

De fait, en tenant compte de tous les pré-enregistrements et du bouche-à-oreille potentiel, il n’est pas impossible que les statistiques du titre continuent de s’envoler au cours des prochains jours. Et c’est sans compter l’arrivée de Where Winds Meet sur iOS et Android, à une date qui reste pour l’heure à déterminer dans nos contrées européennes. Bref, autant dire que nous n’avons sans doute pas encore fini d’entendre parler de cet action-RPG, qui plonge les joueurs dans l’ancienne Chine du Xème siècle pour une aventure directement inspirée des récits traditionnels du Wuxia.

Source : Everstone Studio