Attendu pour la semaine prochaine, Where Winds Meet se trouve d’ores et déjà dans le viseur de plusieurs millions de joueurs, en témoigne le nouveau palier qu’il vient tout juste de passer.

Dans l’industrie du jeu vidéo, il y a parfois des jeux dont on ne voit pas vraiment le succès venir, comme Clair Obscur Expedition 33 ou ARC Raiders par exemple. Toutefois, il y a parfois aussi des jeux qui, avant même leur sortie, suscitent un engouement certain auprès des joueurs. Et Where Winds Meet en fait partie. Après plusieurs années d’attente et quelques phases de tests plus que concluantes, ce nouvel action-RPG chinois signé Everstone Studio s’apprête officiellement à débarquer sur PS5 et PC, et une chose est sûre : il est très attendu.

Where Winds Meet s’impose déjà comme l’un des hits de la PS5

Régulièrement comparé à Ghost of Tsushima, Where Winds Meet s’impose en effet d’ores et déjà comme un très sérieux concurrent au Ghost of Yotei de Sucker Punch, sorti il y a maintenant un mois en exclusivité sur PS5. Il faut dire aussi que le titre dispose d’un argument de poids, à savoir qu’il s’agira d’un free-to-play. Pas étonnant, donc, que plus de 7 millions de joueurs se disent déjà prêts à se lancer dans l’aventure, comme l’a fièrement annoncé Everstone sur ses réseaux sociaux il y a maintenant plusieurs jours.

Ce chiffre est d’autant plus impressionnant qu’il y a encore deux semaines, Where Winds Meet comptait seulement 5 millions de pré-enregistrements. Il faut croire, donc, que le bouche-à-oreille fonctionne plutôt bien pour le studio. Cela dit, on comprend pourquoi. Avec son cadre nous immergeant pleinement au cœur de l’ancienne Chine du Xème siècle, ses paysages luxuriants et ses nombreux palais emblématiques, l’action-RPG nous promet une aventure aussi épique que dépaysante directement inspirée des récits traditionnels du Wuxia.

Mieux encore, loin de se limiter à une balade de santé, Where Winds Meet nous promet également un grand nombre de combats musclés, où de nombreuses techniques différentes pourront être mises à profit pour se défaire de ses ennemis. Que ce soit en solo ou jusqu’à quatre joueurs, ce seront alors plus de 150 heures de jeu qui nous attendront à compter du 14 novembre prochain, date à laquelle Where Winds Meet sera officiellement disponible sur PS5 et PC. À noter que pour les joueurs qui le souhaitent, des bonus de précommandes sont également disponibles moyennant 17.99€.

Source : Everstone Studio