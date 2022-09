Grâce à une recrudescence des stocks partout dans le monde, la PS5 est parvenue à revenir en tête des ventes dans plusieurs pays. Pourtant, de nombreux joueurs peinent encore à mettre la main sur leur précieux. Bonne nouvelle pour eux, un nouveau bon plan se profile … grâce à l’État français.

Des PS5 vendues par la justice française

La PS5 reste très difficile à trouver dans le commerce et nombreux sont celles et ceux qui se jettent sur les offres lorsqu’elle est en stock, en vain. L’État français est sur le coup et va leur offrir une nouvelle chance d’obtenir le saint Graal. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) va en effet mettre en vente deux PS5 et des jeux comme Spider-Man : Miles Morales et Watch Dogs : Legion aux enchères.

Comme le rapport BFMTV, le tout sera organisé par le biais de la maison Drouot les 4 et 5 octobre à Lyon et Marseille. Il y a néanmoins peu de chances que le prix final soit sacrifié. La première PS5 (version physique), accompagnée d’une seule DualSense, sera mise en vente aux alentours de 400 euros, contre les 550 euros, prix officiel depuis l’augmentation. Un tarif qui devrait néanmoins rapidement augmenter le jour J tant la demande est forte. Les passionnés de jeux vidéo et de tech pourront trouver d’autres objets de valeurs saisis par la justice française comme des AirPods Pro. Pour les intéressés qui aimeraient tenter leur chance, il est possible de s'inscrire à cette adresse. Que le meilleur gagne.