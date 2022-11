PS5 Pro, PS5 Slim… Les prochains modèles de consoles de la firme japonaise sont dans le collimateur de la marque et des fans, même si la new gen patine un peu depuis son lancement et peine encore à se rendre totalement disponible. Quoi qu’il en soit, Sony travaille d’ores et déjà sur la suite et l’on pourrait en avoir des nouvelles sous peu.

Sony nous donne rendez-vous

Le constructeur vient en effet de nous donner rendez-vous au CES 2023 qui se déroulera à Las Vegas du 5 au 8 janvier. Sony y tiendra une conférence le 4 janvier 2023 pour nous dévoiler ses futurs plans et ses projets technologiques en cours, comme la fameuse voiture avec PS5 intégrée.

Et si l’on se questionne quant à une éventuelle présentation des prochains modèles de PS5, ou sur le partage de quelques informations à leur sujet, c’est parce que c’est lors de ce salon que le PSVR 2 a été présenté pour la première fois l’année dernière, entre deux modèles de TV QD-OLED. Il se pourrait donc que le constructeur nous fasse une petite surprise pour cette cuvée 2023 à Vegas.

PS5 Pro, PS5 Slim : ce qu’on sait sur les prochaines consoles

Bien que l’on ne sache pas encore quand ces consoles arriveront, on peut toutefois être sûre qu’elles arriveront. Sony a d’ores et déjà lancé différents modèles de PS5 en faisant quelques modifications à peine perceptibles pour les alléger, et une autre machine serait déjà sur les rails.

D’après les derniers bruits de couloir, une PS5 Slim serait en route pour la rentrée 2023 et changerait drastiquement de design. Un lecteur amovible a également été mentionné et pourrait même être vendu séparément. Pour ce qui est de la PS5 Pro en revanche, les informations sont beaucoup plus minces et ne tiennent à presque rien. Mais sa parution paraît inévitable, surtout lorsque l’on voit le succès de la PS4 Pro sur la génération précédente.