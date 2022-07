C’était une rumeur de longue date et elle semble enfin se confirmer. Le journaliste Jeff Grubb avait laissé entendre qu’un véritable émulateur PS3 sur PS5 était dans les tuyaux. Une nouvelle offre d’emploi semble aller dans ce sens.

La rétrocompatibilité PS5 dans le viseur de Sony

Alors que les jeux PS4 sont à 99% rétrocompatibles, la PS5 fait pâle figure sur les générations précédentes par rapport à son rival. Sony a malgré tout trouvé une parade : le PS Plus Premium, qui permet de jouer à certains jeux PS3 et classiques mais pas nativement. Et c’est là toute la nuance qui chiffonne les joueurs. D’autant que la sélection actuelle est assez maigre, consiste beaucoup en des remasters PS4 et surtout passe par du streaming. Cependant, Sony s’active en interne pour faire bouger les choses.

Comme l’ont remarqué nos confrères de PSU, Sony est en effet à la recherche d’ingénieurs pour offrir un coup de main sur la partie rétrocompatibilité de ses consoles. Le ou la candidate retenu(e) devra œuvrer sur l’optimisation des jeux classiques du PS Plus Premium mais également d' « ajouter de nouvelles fonctionnalités et développer de nouveaux émulateurs. » Si les premières missions font clairement référence au lancement chaotique des jeux PS1 qui étaient devenus injouables suite à une mise à jour, la seconde laisse suggérer que Sony développerait bien un vrai émulateur PS3 pour la PS5.

L’idée serait alors de ne plus passer par du streaming, même si à ce stade on ne sait pas encore comment l’éditeur souhaiterait nous donner accès à notre ludothèque PS3. En tout cas Sony se penche sérieusement sur la question. D’autant que le géant japonais a récemment déposé un brevet pour rendre les accessoires PS3 rétrocompatibles sur PS5. PlayStation pourrait bien avoir écouté les demandes des fans et leur réserver quelques surprises dans les mois à venir. Affaire à suivre…