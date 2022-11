L'exclu PS5 et PS4 Lost Soul Aside est encore en vie. Un projet attendu qui s'offre un nouveau trailer de gameplay et révèle une info cruciale sur son avancement.

Le jeu d'action chinois Lost Soul Aside a su très vite capter l'attention des joueurs avec un impressionnant trailer lors de son reveal en 2016. Son développeur Yang Bing a deux nouvelles pour les possesseurs de PS5 et PS4.

Une fenêtre de sortie pour Lost Soul Aside sur PS5 et PS4

Lost Soul Aside est à la base le projet d'un seul homme, le développeur sud-coréen Yang Bing. Après avoir vu et être tombé sous le charme de FF15, il s'est mis dans la tête de concevoir son propre jeu avec pour inspiration première, devinez, Final Fantasy 15 bien sûr. Le design du héros fait toujours autant penser à celui du protagoniste du RPG de Square Enix.

Mais le titre de Yang Bing, qui est un action-RPG, est aussi grandement influencé par une autre franchise japonaise culte, Devil May Cry. Mis en lumière par Sony Interactive Entertainment lors du PS Experience et leur programme d'incubation China Hero Projet, qui vise à aider les développeurs chinois à faire des jeux qualitatifs sur consoles, le jeu prévu sur PS5 et PS4 est aujourd'hui totalement soutenu par PlayStation qui en devient l'éditeur. Il faut savoir que par le passé, Sony et le créateur s'étaient déjà rapprochés, donnant ainsi à Yang Bing les ressources nécessaires, matérielles comme humaines, pour passer à un autre niveau.

Et après des années de dur labeur, Lost Soul Aside est prévu pour sortir début 2024. Bien que le gameplay de la dernière bande-annonce soit capturée sur PC, il débarquera seulement sur PS5 et PS4. Cependant, vu la nouvelle politique de Sony vis-à-vis de cette plateforme avec l'arrivée de plus en plus de portages, il ne faut rien exclure quant à une version PC plus tard.