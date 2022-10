Une mise à jour 22.02-06.00.01 est donc disponible pour la PS5, mais contrairement à la précédente, celle-ci n'apporte rien d'autre qu'un correctif auquel les joueurs sont habitués.

Une mise à jour de routine disponible sur PS5

La mise à jour 22.02-06.00.01 a été déployée sur PS5 et malheureusement, aucune nouveauté. Ce firmware est là dans l'unique but d'améliorer les performances du système. Avant de l'installer, il faudra télécharger le fichier d'1,086Go.

Cette mise à jour logiciel améliore les performances du système.

La précédente mise à jour, elle, était bien plus intéressante pour les joueurs. En effet, depuis peu, la console prend enfin en charge la résolution 1440p pour les écrans compatibles. Dans la bibliothèque de jeux, on peut classer la ludothèque par thème (jeux en cours, mes jeux d'action favoris etc.) avec des « Listes ». Chacune d'elle peut contenir jusqu'à 100 titres, et le total des Listes est limité à 15. Les fonctionnalités sociales comme le partage d'écran en Party avait également été perfectionné.

La prochaine grosse mise à jour 7.00 interviendra le 8 mars 2023 logiquement, et ajoutera le support complet d'une application très utilisée : Discord. Grâce à elle, les joueurs PS5 pourront discuter via le logiciel avec d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement sur PlayStation 5.