Until Dawn a déjà eu sa suite spirituelle avec The Quarry. Pourtant, Sony va se payer une potentielle exclusivité PS5 par des anciens développeurs du jeu culte de l’ancienne génération. Voici ce que l’on sait.

Une exclu PS5 par des anciens d'Until Dawn

Ballistic Moon travaille officiellement sur une exclu PlayStation. Le jeune studio britannique a été fondé en 2019 par des anciens de Supermassive Games, dont Neil McEwan en tant que directeur créatif, Chris Lamb en charge de la technologie et Duncan Kershaw directeur de la production. Le premier a travaillé sur Syndicate et The House of the Dead Overkill. Le second quant à lui a planché sur Until Dawn et son spin-off VR Rush of Blood. De son côté, le dernier a travaillé chez des grands noms comme SEGA, THQ, Square Enix ou EA.

Tout ce beau monde travaille actuellement sur un certain Project Bates, en développement sur le moteur Unreal Engine 5. Entre son nom de code, la présence d’anciens d’Until Dawn et quelques tweets du studio faisant référence à Halloween, aux émotions fortes et bien plus, tout porte à croire que l’exclusivité PS5 sera un jeu d’horreur. Rien ne permet d’être affirmatif sur ce point cependant. Son partenariat avec Sony aurait dû être tenu secret, sauf qu’un comédien ayant enfilé la tenue de motion capture pour deux personnages du jeu a vendu la mèche. La capture est d’ailleurs supervisée par Joshua Archer qui a travaillé sur Until Dawn et Horizon Zero Dawn. Un studio à surveiller de près donc.