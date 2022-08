Après la manette pour jouer partout, PlayStation publie un nouveau brevet pour sa DualSense. Le périphérique indissociable de l'expérience PS5 pourrait gagner en profondeur.

Un retour de force dans les sticks de la manette PS5

Avant toute chose, la découverte de ce nouveau brevet ne présage en rien d'une utilisation pour un produit final. Cela permet juste à Sony de se protéger. Ce rappel étant fait, place cette mystérieuse amélioration.

Dans la lignée des gâchettes adaptatives de la manette PS5, le constructeur voudrait que les joysticks de la DuaSense se comportent différemment en fonction de la pression et sûrement suivant le jeu également. Pour cela, la firme japonaise aimerait avoir un retour de force dans son accessoire avec la méthode du fluide non-newtonien.

Wikipedia en donne une définition compréhensible par tous : « la viscosité peut changer lorsqu'elle est soumise à une force pour devenir plus liquide ou plus solide. De nombreuses solutions salines et polymères fondus sont des fluides non-newtoniens, tout comme de nombreuses substances couramment rencontrées telles que la crème anglaise, le miel, le dentifrice, les suspensions d'amidon, l'amidon de maïs, la peinture, le sang, le beurre fondu et le shampooing ». C'est le cas aussi du Ketchup.

L'effet voulu est donc que les sticks puissent se rétracter et soient résistants, ou à l'inverse, s'allonger. Ça pourrait par exemple être employé lorsque le joueur s'accroupit dans un titre. Selon l'insider Tom Henderson, Sony prépare une manette PS5 Pro. Un modèle plus premium, et donc plus cher, qui aurait des palettes à l'arrière, un grip supérieur, des joysticks interchangeables et un « bloque-gâchettes ». Ce dernier ajout serait là pour ajuster l'action de tir afin qu'elle soit écourtée (et inversement).