Après le formidable Returnal, on pourrait avoir découvert avant l'heure la prochaine grosse exclusivité PS5 à être portée sur PC. L'un des jeux les mieux notés et les plus appréciés de la console.

Depuis plusieurs mois, Sony Interactive Entertainment s'est ouvert au marché PC avec de nombreux portages. Ce 28 mars 2023, The Last of Us Part 1 débarquera sur Steam et Epic Games Store. Et ensuite ? L'une des meilleures exclus PS5 est pressentie.

L'exclu PS5 avec un Lombax à l'assaut de Steam et Epic Games Store ?

En fouillant dans une offre d'emploi, l'utilisateur de Reddit Veloxz a fait une intéressante trouvaille. Si son raisonnement se vérifie, alors on connaît peut-être la prochaine exclu PS5 qui sera portée sur PC. Nixxes, la société spécialisée dans les portages qui a été rachetée par Sony, recherche actuellement un ingénieur interface doté d'une expérience avec le middleware Coherent.

Une interface de jeu qui est utilisée par Ratchet and Clank Rift Apart... ce qui pourrait signifier que l'exclusivité PS5 serait en chemin sur PC. Dans le leak Nvidia, qui a eu tendance à se confirmer pour certains titres, la franchise d'Insomniac Games était bien mentionnée, mais sans que l'on connaisse l'épisode concerné. Si ça se trouve, c'était pour le remake sorti en 2016. Le dernier jeu PS5 à avoir terminé sa course sur PC était le formidable Returnal, et pour l'instant, ça ne semble pas lui avoir spécialement réussi malheureusement.

Que c'est beau ! Crédits : PlayStation.

Les jeux PlayStation Studios disponibles sur PC

Sony Interactive Entertainment est maintenant bien implanté sur PC, et ce n'est pas près de changer. Précédemment, le constructeur a annoncé vouloir multiplier les portages. Et ce avec un objectif d'avoir la moitié de ses jeux sur PC et mobiles. Au moment de la publication de cet article, voici déjà les exclusivités PS4 et PS5 parues ces dernières années sur PC.