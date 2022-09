La mise à jour 6.0 de la PS5 a été déployée sur l’ensemble des consoles hier. Un nouveau patch qui met l’accent sur la résolution 1440p et quelques changements pour les fonctionnalités sociales. Justement, l’une d’entre elles, un peu cachée, devrait ravir les chasseurs de trophées.

Le nouveau patch de la PS5 réservait quelques surprises. Le plus souvent, Sony se garde de dévoiler toutes les nouveautés des mises à jour de ses consoles, préférant s’attarder sur les plus gros changements. Des ajouts plus discrets et pratiques s’invitent également sur les consoles et ça n’a pas loupé avec l’update 6.0. Comme l’a découvert le Youtubeur Mystic, une nouvelle fonctionnalité devrait plaire aux chasseurs de trophées.

Désormais, il est possible de dévoiler l’ensemble des trophées masqués pour un jeu d’un seul coup. Ça ne paie pas de mine sur le papier, mais c’est un changement salvateur pour les chasseurs de trophées sur PS5. Avant, il était en effet nécessaire de les révéler un par un, tout en faisant défiler la liste. Pour utiliser cette astuce, rien de plus simple :