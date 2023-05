On le sait les exclusivités sont très importantes dans le cœur des joueurs. À tel point qu'elles sont parfois la source de querelles et de sérieuses disputes sur le net et dans la vraie vie. Au sein des pépites PS5 (et PC) on se souvient par exemple de l'excellent et très mignon Stray que nous avions d'ailleurs eu l'occasion de tester sur Gameblog. Un jeu dont lequel on incarne rien d'autre qu'un chat, il n'en fallait pas plus à l'époque pour totalement retourner internet. Et à raison car le titre était très réussi. Il se pourrait d'ailleurs que celui-ci débarque sur Xbox, surtout quand on connait la source de la fuite...

Stray sur Xbox en plus de la PS5 et du PC ?

Une fois n'est pas coutume on doit l'information à une fuite de l'ESRB (Entertainment Software Rating Board) qui est un organisme autorégulé qui évalue les jeux vidéo, l'équivalent de notre PEGI européen. Vous pouvez retrouver une capture d'écran de la dite fuite ci-dessous. Très distinctement on peut voir que le jeu est désormais listé sur Xbox One et Xbox Series. On savait qu'il s'agissait d'une exclusivité temporaire mais nous en avons maintenant la certitude, le titre arrive sur les consoles de Microsoft bientôt.

Cette image en dit long.

Stray c'est quoi ?

Dans Stray (disponible sur PC et PS5 depuis le 19 juillet 2022) comme son nom l'indique, on incarne un chat roux errant. Après un triste événement, celui-ci se retrouve séparé de sa famille, dans une ville abandonnée par les humains qui est habité uniquement par des robots. Entièrement à la troisième personne, le titre permet véritablement d'avoir une immersion totale dans la vie d'un félin. Et c'est d'ailleurs tout le charme du jeu en plus de sa grande poésie et de son gameplay qualitatif aussi bien en apparence qu'en profondeur. Ici sur Gameblog nous avons attribué au titre la note de 8/10 et ce n'est pas pour rien. C'est une aventure marquante qu'on ne peut que vous conseiller de jouer.

Difficile de bouder le plaisir de se mouvoir dans les décors avec un chat roux, de renverser des pots de peintures, de donner un coup de patte sur un objet pour le faire tomber... C'est un jeu d'aventure assez hors norme qui mérite bien d'être disponible sur les consoles Xbox. Une expérience assez inoubliable dont on ne connait hélas pas encore la date sur les consoles de Microsoft.