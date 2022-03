Des rumeurs sur des événements Sony, il y en a un peu tous les mois, souvent en provenance de sources très douteuses. Mais ce bruit de couloir est déjà un peu plus sérieux puisqu'il émane de nos confrères de Gamereactor. Pour eux, un livestream State of Play ou PlayStation Showcase serait prévu pour le mois de mars.

Des grosses annonces pour bientôt ?

Maintenant que Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West sont sortis, il va falloir que Sony nourrisse les joueurs PS5 avec des nouveautés ou mises à jour de softs à venir. Selon Gamereactor, un événement - State of Play ou PlayStation Showcase - pourrait avoir lieu cette semaine et sachant que les rendez-vous de ce type sont généralement diffusés le mercredi ou le jeudi, ça ne laisse que peu de temps pour une annonce.

Alors nos confrères ont-ils eu de faux renseignements ? Pas nécessairement. Leurs informateurs prétendent que le livestream pourrait être repoussé en raison de la guerre en Ukraine. Certains développeurs, y compris de PlayStation Studios, qui doivent y participer auraient plaidé pour un report. Et ce afin de ne pas "détourner l'attention" de la situation tragique actuelle.

En 2020, Sony avait d'ailleurs reculé la présentation de sa PlayStation 5 après la mort de George Floyd. Le drame et les manifestations contre le racisme qui s'en sont suivies avaient encouragé le constructeur à revoir ses plans.

Un State of Play en mars : à quoi s'attendre ?

Nos confrères n'entrent cependant pas dans les détails de cette présentation. Néanmoins, la rumeur enfle autour d'un nouveau trailer de Harry Potter : Hogwarts Legacy. Une bande-annonce qui pourrait officialiser la sortie en septembre 2022. Et après ? Tom Henderson spécule sur la présence des projets The Last of Us (remake PS5 du premier et multijoueur de TLOU2).

On attend aussi la révélation du nouveau PlayStation Plus, le projet Spartacus, qui fusionnerait PS Plus et PS Now à travers différents abonnements. Et comme nous sommes dans le flou le plus total, pourquoi pas du neuf sur le PSVR2 ?