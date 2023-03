Il y a peu, Sony déployait une très grosse mise à jour pour sa PS5 et ses manettes Dualsenses. Le patch ajoutait de très nombreuses fonctionnalités, sociales notamment, et améliorait globalement l’expérience utilisateur. Le logiciel de communication extrêmement populaire Discord en a également profité pour se rendre totalement compatible avec la console, même si cela demande quelques manipulations pour lier son compte et tout bien paramétrer. Vous trouverez d’ailleurs tout le nécessaire pour y arriver facilement dans notre petit tutoriel pour utiliser Discord sur PS5.

Beaucoup de nouveautés donc, mais aussi quelques secrets visiblement.

Une animation secrète dans la dernière mise à jour PS5

Des joueurs ont en effet découvert une nouveauté complètement passée inaperçue, mais pourtant franchement classe. Les chasseurs de trophées ont désormais le droit à une petite animation spéciale lors du déverrouillage d’un trophée platine. Le Graal des complétistes. Ça ne sert fondamentalement à rien, on vous l’accorde, mais l’animation rend plutôt bien à l’écran, d'autant que cette dernière est accompagné d'un son lui aussi unique qui était déjà en place depuis un moment.

Le PSVR 2 à lui aussi été mis à jour il y a peu

Côté mise à jour, Sony a également mis en ligne un premier patch pour son PSVR 2. Rien d'aussi important que ce qui a été fait sur PS5, mais plusieurs bugs ont été corrigés et des améliorations mineures de la stabilité ont été appliquées. C'est toujours ça de pris en attendant de plus gros correctifs. On rappelle d'ailleurs que plusieurs utilisateurs avaient rapporté que la manette droite du casque avait de gros problèmes.

Toutefois, Sony n'a pas officiellement confirmé si la dernière mise à jour en date corrigeait ce problème ou non. Pour le moment, c'est encore flou. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le patch en question a déjà amélioré le visuel de plusieurs jeux majeurs comme Horizon Call of the Mountain, pourtant déjà superbe, ainsi que Gran Turismo 7, lui aussi particulière joli.