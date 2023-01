La fin de la pénurie de la PS5 est proche. La console nouvelle génération de Sony peut désormais enfin être trouvée en magasins et en quantités assez généreuses. Si l’annonce de la nouvelle PlayStation très spéciale se fait encore attendre, l’éditeur japonais prépare de nouveaux packs. Le prochain pourrait presque faire office d’indispensable à cause d’un défaut majeur de la manette.

Un nouveau Pack PS5 avec deux manettes

Un nouveau pack PS5 arrive. Ces derniers mois, Sony a redoublé d’efforts pour proposer la console dans des bundles lors des grosses sorties comme Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok et Call of Duty Modern Warfare 2. Le prochain a fuité sur la Toile et il sera sans jeu. A la place, le constructeur proposera la PlayStation 5 avec deux manettes. Une affaire en soi, puisque la DualSense a un vilain défaut : sa batterie. Il est nécessaire de la recharger très régulièrement, ce qui a le don d’agacer un certain nombre de joueurs. Avec ce nouveau pack PS5 ils auront une manette de rechange lorsque l’autre est déchargée. Notons qu'il s'agit des dernières révisions de la console à savoir les CFI-1216A et les CFI-1216B, qui sont un poil plus légères.

C’est WinFuture.de qui a vendu la mèche et depuis de nouvelles images du Pack PS5 avec deux manettes ont émergé chez des revendeurs australiens comme EB Games ou encore JB Hi-Fi. D’après ces deux sites, le bundle serait commercialisé entre le 31 janvier et le 3 février au prix de 894 dollars australiens (environ 580€) pour le modèle avec disque. Le site allemand en revanche précise que les revendeurs européens tablent sur un prix allant de 669€ à 699€ pour la version avec lecteur Blu-Ray et entre 619€ et 649€ pour la version digitale. Il ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle de Sony pour découvrir si ce pack PS5 sera commercialisé également chez nous, ce qui risque très fortement d'arriver.