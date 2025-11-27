Bonne surprise pour les joueurs PS5 : un titre fraîchement sorti du catalogue indé arrive avec une démo entièrement gratuite. Mieux encore, aucun abonnement PS Plus n’est nécessaire pour y jouer.

Bonne nouvelle pour les joueurs PS5 et PS4, un titre indépendant qui fait beaucoup parler de lui, Neon Inferno, vient de mettre en ligne une démo entièrement gratuite. Et le plus intéressant, c’est qu’elle est accessible à tous, y compris à ceux qui n’ont pas d’abonnement PS Plus. Une initiative assez rare pour être soulignée.

Une démo PS5 ouverte à tous sur le PlayStation Store

Pas de conditions particulières, pas de mur de paiement : la démo PS5 se télécharge directement depuis le PlayStation Store et fonctionne immédiatement, que vous soyez abonné ou non. Même le mode coop en écran partagé ne nécessite aucun service en ligne. Pour les joueurs qui aiment essayer avant d’acheter, difficile de faire plus simple.

Ceux qui disposent du PS Plus Premium ont un bonus facultatif : la possibilité de tester la version cloud, qu’il s’agisse de la démo ou du jeu complet. Mais cette option reste secondaire, puisque tout le monde peut y jouer gratuitement en local.

Un shooter stylé, nerveux et très orienté action

Neon Inferno s’est rapidement fait remarquer pour son esthétique flashy et son rythme effréné. Le jeu propose un mélange de tir et de combat rapproché dans un New York dystopique ravagé par des guerres de factions. On y incarne Angelo Morano ou Mariana Vitti, deux assassins envoyés nettoyer la ville quartier par quartier. Le gameplay est volontairement arcade, déplacements rapides, projectiles qui fusent, parades millimétrées… et une ambiance qui rappelle les classiques du genre modernisés grâce à une direction artistique très marquée.

Proposé à un prix modéré dans sa version complète, Neon Inferno profite clairement de cette démo gratuite pour attirer un public plus large. La démarche s’inscrit d’ailleurs dans une tendance récente. De plus en plus de studios indépendants proposent des versions d’essai directement sur PS5. Pour contourner la relative discrétion des game trials PS Plus Premium. Pour Sony aussi, c’est l’occasion de mettre en avant son écosystème sans obliger les joueurs à passer par un abonnement pour tout tester. Une stratégie qui pourrait bien encourager d’autres studios à adopter le même modèle.

Si vous cherchez un nouveau jeu d’action rapide et stylisé à essayer sur PS5, tester Neon Inferno ne vous coûtera rien. Pas de PS Plus, pas de contrainte en ligne, juste une démo accessible en quelques secondes. Et si le jeu vous accroche, la version complète est déjà disponible sur le Store.

