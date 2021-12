La pandémie a impacté la production d’un nombre considérable de jeux. Ce qui a eu pour effet de retarder leurs sorties respectives. Et même si certaines restrictions liées aux déplacements ont été supprimées (pour le moment), beaucoup de gens préfèrent désormais passer plus de temps à la maison que par le passé. Les nouveaux jeux tardant parfois à arriver, les gens ont plus de temps pour rattraper leur retard. Et sur les nouvelles consoles il est dans certains cas possible de découvrir des jeux manqués dans des conditions optimales. Et le titre dont il est question aujourd’hui mérite vraiment qu’on s’y attarde.