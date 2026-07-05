Tandis que PlayStation fait l'actualité avec son annonce choc concernant l'arrêt des jeux physiques d'ici 2028, sa PS5 reçoit aujourd'hui un nouveau jeu gratuit : Tricky Doors. Un puzzle game indépendant qui propose quelques heures de jeu où seule la matière grise sera sollicitée. La bonne nouvelle, c'est qu'en prime, il n'est absolument pas nécessaire de posséder un abonnement au PS Plus. Il s'agit bien là d'un nouveau free-to-play disponible pour absolument tout le monde dès maintenant.

Tricky Doors, un jeu gratuit enfin dispo sur PS5

Tricky Doors est donc un puzzle-game totalement gratuit et disponible dès maintenant sur PS5. Développé par le studio Five-BN, le jeu vous propose de résoudre de nombreuses énigmes en explorant différents environnements statiques rappelant les point & click des années 90. Au fil de votre aventure, vous serez baladé d'univers en univers, d'une station spatiale à un cimetière plongé dans la pénombre en passant par un immense château ou encore un chalet rupestre. Chaque zone est remplie d'objets cachés à dénicher, de mini-jeux et de puzzles à résoudre.

Un puzzle game très bien noté que les joueurs ont adorés

Avant d'arriver il y a quelques jours sur PS5, Tricky Doors est sorti sur mobiles, PC ou encore Nintendo Switch. Le jeu a déjà rencontré un franc succès auprès des fans du genre qui l'ont d'ailleurs très bien noté sur Steam. Beaucoup saluent notamment les énigmes sympathiques, à la fois intéressantes et stimulantes, mais parfois tirées par les cheveux. D'autres affirment que Tricky Doors est franchement chill, un jeu d'énigmes très sympa qui possède une grande variété de puzzles et une durée de vie plus que décente. En revanche, il n'y a pas de narration là où certains jeux du même genre comme la série des Lost Lands, aussi disponibles sur PS5 gratuitement, ont tenté d'apporter un petit scénario. Quoi qu'il en soit, personne ne semble vraiment bouder son plaisir et vous pouvez le tester gratuitement dès maintenant sur PS5.