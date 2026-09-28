Pour célébrer le fameux The Last of Us Day, PlayStation fait un premier cadeau aux joueurs PS5 et il est entièrement gratuit pour tout le monde. On vous explique comment en profiter.

Depuis l’arrivée de la PS5, une fonctionnalité manque cruellement à celles et ceux qui étaient déjà présents sur PS4 : les thèmes dynamiques. Parfois offerts en bonus de précommande, parfois vendus moyennant quelques euros et souvent gratuits, ils habillaient la page d’accueil des joueurs avec quelques animations et des icônes thématiques. Mais lors de la transition sur PS5, la fonctionnalité a disparu, au même titre que les thèmes acquis par les joueurs historiques de la marque. Depuis, PlayStation semble avoir trouvé un entre-deux avec le hub d’accueil, que l’on peut personnaliser avec un fond d’écran statique, puis avec le paramètre « Apparence » permettant d’appliquer les thèmes des 30 ans de PlayStation, aux couleurs des précédentes consoles. Un nouvel arrière-plan thématique gratuit est désormais disponible pour tous les joueurs PS5.

Un nouveau thème animé gratuit sur PS5

On reste évidemment loin de la glorieuse époque de la PS4, mais il faudra s’en contenter. A l’occasion du The Last of Us Day, qui se tient chaque année le 26 septembre 2026, PlayStation fait donc un petit cadeau, entièrement gratuit, à l’ensemble des joueuses et joueurs PS5. Il reprend en réalité les deux artworks de The Last of Us Part 1 et The Last of Us 2 Remastered avec quelques animations autour de Joel, Abby et quelques éléments de décor. Ce dernier sera appliqué directement sur le Centre Bienvenue de votre PS5, mais il faudra au préalable le télécharger et l’appliquer.

Si vous êtes passé à côté des changements apportés au hub, alors quelques explications s’imposent. Depuis avril 2025, PlayStation permet en effet de changer l’image habillant le Centre de Bienvenue, soit avec un diaporama des plus belles photos prises dans vos jeux PS5 préférés, soit avec une capture statique, ou en allant piocher directement dans les thèmes proposés par PlayStation. C’est bien dans cette catégorie que se trouve le petit cadeau, entièrement gratuit, offert à tous les joueurs PS5. Voici la marche à suivre pour l’installer.

Allumez votre PS5 puis allez sur votre Centre Bienvenue

Cliquez sur le bouton « Changer l'arrière-plan » tout en haut, matérialisé par un pictogramme d'un tableau

Allez dans l'onglet « Jeux »

Choisissez celui de The Last of Us pour l'appliquer.

Source : Naughty Dog