En ce moment sur PS5, mais pas seulement, un énorme jeu gratuit issu d'une licence absolument légendaire s'offre à vous, ne le ratez pas tant que vous pouvez en profiter !

Coutumier à l'exercice, un titre proprement massif provenant d'une licence emblématique du RPG se prête encore à l'essai gratuit pendant une durée limitée sur PS5, mais également PS4, les consoles Xbox, ainsi que le PC via Steam et l'Epic Games Store. Si vous ne disposez toutefois que de la dernière machine de Sony, vous pouvez quoi qu'il en soit profiter de cette nouvelle offre.

Un bon vieux parchemin à lire sans modération et gratuitement actuellement sur PS5 et ailleurs

Alors que la QuakeCon 2025 battait son plein ce 7 août 2025 aux États-Unis, ZeniMax et Bethesda marquait le coup en mettant en avant différents jeux emblématiques de son catalogue pour tous les joueuses et joueurs. Tel est notamment le cas de The Elder Scrolls Online, qui se laisse encore essayer gratuitement, cette fois jusqu'au 12 août 2025. Pour l'occasion, vous aurez accès au jeu tant sur PS5 que sur d'autres plateformes. Plus précisément, cette offre concerne non seulement l'intégralité du jeu de base, déjà colossal, mais aussi tout son contenu et les mises à jour déployées sur le titre en 10 ans de bons et loyaux services.

Au cas où le titre ne vous dit rien, il s'agit d'un vaste MMO dans l'univers emblématique de The Elder Scrolls (théâtre de jeux absolument légendaires tels que Morrowind, Oblivion ou Skyrim), à savoir le monde gigantesque de Tamriel. Vous pouvez y incarner l'une des différentes espèces de ce monde fantastique haut en couleurs, qui compte notamment humains, elfes, orcs ou encore khajiit (ou hommes chats pour les intimes). Vous pourrez en tout cas découvrir une grande aventure comme jamais vue dans la licence The Elder Scrolls, sur PS5 ou ailleurs, selon votre préférence.

Comment essayer The Elder Scrolls Online sur PlayStation ?

Si l'aventure vous tente sur PS5 ou PS4, il convient de répondre à quelques critères afin de profiter de cette offre d'essai pour The Elder Scrolls Online. Pour y jouer « gratuitement » sur une console PlayStation, il faut obligatoirement souscrire à un abonnement au PS Plus. Pas besoin d'avoir la formule la plus chère cependant, le palier Essential étant suffisant. Ensuite, rendez-vous sur la page disponible via le bouton ci-dessous pour sélectionner la plateforme de votre choix afin de vous abandonner en Tamriel jusqu'au 12 août 2025.

Étant donné la date limite, c'est donc votre dernière chance de jouer au MMORPG de ZeniMax et Bethesda sans passer à la caisse sur PS5 ou PS4 au choix. Si le voyage en terre de Tamriel vous sied, vous pourrez toujours par la suite décider de l'acheter.

Source : Site officiel de The Elder Scrolls Online