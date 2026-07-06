Le climat est plus que tendu au sein de la communauté des joueurs PS5 et en dehors. La décision de Sony d’arrêter la production de jeux physiques alimente tous les débats, et un bug fortuit a attisé encore plus leur colère… Mais pas forcément à raison.

C’est l’annonce qui monopolise toutes les discussions depuis plusieurs jours. Sony a officialisé la fin des jeux physiques sur l’écosystème PlayStation d’ici le début 2028. En clair, la PS5 et la future PS6 basculeront vers un modèle 100% dématérialisé à cette date. Une décision d’autant plus difficile à digérer qu’elle s’accompagne d’une autre nouvelle lourde de conséquence : la fermeture des PlayStation Store pour la PS3 et la PS Vita en juillet 2027. De quoi remettre sur la table l’épineuse question de la propriété des jeux et de leur préservation. Un sujet sur lequel se sont exprimés plusieurs studios et développeurs, qui ne cachent ouvertement pas leur déception. Du côté des joueurs, les réactions sont naturellement plus virulentes, au point de pousser PlayStation au silence complet sur ses différents canaux de communication habituels depuis cette annonce. Comme si le contexte n’était pas déjà suffisamment explosif, un bug sévit actuellement sur PS5 et il remet de l’huile sur le feu.

Un bug sévit pour les jeux physiques sur PS5

Depuis ce weekend, plusieurs utilisateurs de la PlayStation 5 rapportent en effet un bug qui ne pouvait pas tomber au pire moment. De nombreux joueurs ont constaté qu’une fonctionnalité de la console ne fonctionnait plus correctement, mais uniquement avec les jeux achetés en version physique. Le temps de jeu associé à ces titres a en effet tout simplement disparu sur PS5. Le problème ne semble cependant pas toucher tout le monde, mais les signalements sont suffisamment nombreux pour alimenter un peu plus la grogne généralisée des joueurs. Plusieurs joueurs concernés ont directement contacté le service client de PlayStation, qui leur a confirmé être au courant de la situation et travailler à sa résolution. En attendant, certains joueurs PS5 ont trouvé une solution de fortune, loin d’être pratique : désinstaller puis réinstaller les jeux concernés.

Le souci pourrait d’ailleurs être lié à un autre bug qui sévit depuis plusieurs semaines et que PlayStation peine toujours à corriger. La section « Joués récemment » s’était en effet polluée de sholvewares que les utilisateurs touchés n’avaient pourtant jamais lancés, certains affichant parfois plusieurs centaines d’heures de jeu. Pour pallier ce problème, PlayStation avait fini par entièrement retirer le widget pour tout le monde, mais tout ne semble pas réglé. Inutile donc d’y voir une quelconque véritable corrélation avec l’annonce de la disparition des jeux physiques pour la PS5 et les futures consoles du constructeur. En revanche, le timing ne pouvait être plus malheureux.

Source : Reddit