La vente de PS5 confisquées par l’État s’est terminée. On pouvait s’y attendre ce n’était pas le bon plan espéré par certains et elle a trouvé preneur à un prix démesuré.

Vous vous souvenez de la fameuse vente de PS5 par l’État ? La mise aux enchères des consoles s’est achevée ce mardi 4 octobre et elle a pris une tournure pour le moins inattendue. L’État s’est fait autant d’argent qu’un scalper.

L’État a vendu une PS5 plus de 1300€

La PS5 reste très difficile à trouver. Nombreux sont celles et ceux qui espèrent mettre la main sur une console et qui se jettent sur les offres lorsqu’elle est en stock. Certains sont prêts à tout même à dépenser des sommes folles. Cela fait le bonheur des scalpers … et de l’État. Récemment, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a mis en vente deux PS5 et l’une d’entre elle a été vendue pour la modique somme de… 1340€.

Le lot comprenait une PlayStation 5, deux manettes et six jeux comme Spider-Man : Miles Morales et Watch Dogs : Legion. Sa mise à prix était de 450 euros, contre les 550 euros demandés depuis l’augmentation de prix. Une seconde console devrait également être vendue dans la foulée. Reste à voir si les acheteurs vont aussi s’enflammer sur ce second lot, qui ne contiendra que la PS5 et une seule manette.