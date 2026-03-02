La PS5 viendrait-elle de voir une nouvelle exclu se confirmer ? Ce serait en tout cas une excellente nouvelle pour les fidèles de l'écosystème Sony vu de quel studio cela provient.

Une belle surprise pourrait bien être en train de se profiler pour la PS5 ou la future console de Sony. En effet, une découverte sur la toile laisse entendre qu'une nouvelle exclu serait en préparation. Et une exclusivité surprise surtout. Celle-ci serait signée d'un studio auréolé de succès, puisque lauréat du titre de « Jeu de l'année » (GOTY) en 2024. Une suite serait-elle sur le point de se confirmer ? En tout cas, ça sent très bon.

La prochaine exclu de la PS5 fera plaisir à beaucoup de joueurs

La période semble être au recrutement du côté de l'écurie PlayStation. Nous avons vu passer des annonces aussi bien chez Naughty Dog que de Santa Monica Studio. Mais une autre équipe est actuellement à la recherche de ses futurs talents. Il s'agit de Team Asobi, celle à qui on doit la licence Astro, qui faisait rêver avec ses jeux à valeur de démo technique, avant d'avoir droit à une véritable aventure complète sur PS5 dans Astro Bot, le jeu de l'année 2024.

Il se pourrait bien que Team Asobi prépare de nouvelles péripéties pour sa mascotte. En effet, le studio a partagé plusieurs offres d'emploi sur sa plateforme dédiée. Parmi les profils recherchés, on retient notamment un artiste spécialisé dans les environnements 3D et un responsable de la programmation du gameplay. Des postes qui semble s'inscrire dans le développement d'un tout nouveau jeu, une future exclu PS5 ?

Parmi les détails qui méritent d'être soulignés, on remarque que Team Asobi demande un programmeur capable de de concevoir « du gameplay amusant et avancé ». De plus, le candidat ou la candidate devra être en mesure d'apporter « son propre sens du design, sa créativité et son humour ». Des éléments certes généraux, mais qui collent tout de suite à l'ADN d'Astro Bot. Le petit robot pourrait donc voir débouler une suite à ses aventures. Deux après sa sortie, il paraît en effet plus probable qu'il s'agisse d'un nouvel opus, certainement à destination de la PS5, que d'un DLC. Mais pour en avoir la certitude, il faudra encore se montrer patient.



Capture d'écran en date du 2 mars 2026. © Gameblog.