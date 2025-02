Dans son florilège d'annonces, le State of Play s'est notamment fendu de quelques sympathiques « shadowdrop », dont le déploiement dans la journée d'une démo d'un gros jeu sortant très bientôt sur PS5, mais aussi PC et Xbox Series. L'occasion de voir ce qu'il a dans le ventre gratuitement avant d'éventuellement faire le grand plongeon pour sa sortie.

Une démo sillonne les mers sur PS5 et les autres plateformes

Parmi les éditeurs tiers présents lors du premier State of Play de l'année, SEGA s'est fendu de quelques sympathiques annonces. La plus importante n'avait cependant pas trait à un de ses prochains jeux en tant que tel, mais à la mise à disposition d'une démo gratuite, pour un titre d'envergure qui arrive dans une petite semaine. Il est en effet question de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, qui se laisse donc essayer gratuitement aujourd'hui avant sa sortie le 20 février sur PS5, PC et Xbox Series.

Celle-ci sera disponible chez nous à 16h (heure de Paris). Vous pourrez donc découvrir un premier aperçu du prochain jeu de l'emblématique licence Like a Dragon du célèbre studio Ryu Ga Gotoku et de SEGA, qui délaisse un temps Ichiban pour nous mettre dans la peau du borgne Goro Majima, dans sa quête pour devenir le plus grand pirate Yakuza d'Hawaii. Tout un programme bien déjanté à venir sur PC, PS5 et Xbox Series la semaine prochaine, en somme. Voici ce que contient la démo disponible dans les prochaines heures :

Explorez librement une partie des sites d'Honolulu et de Madlantis.

Basculez entre les styles de combat Mad Dog et Sea Dog.

Testez vos compétences de combat contre de puissants ennemis de prime.

Participez à quatre batailles de navires et de ponts dans le Colisée des Pirates.

Personnalisez votre look avec une variété de tenues et d'accessoires.

Profitez d'expériences parallèles comme le karaoké avec une sélection de trois chansons.

Source : Ryu Ga Gotoku Studios sur X.com