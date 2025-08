Vous n’êtes pas sans savoir que Microsoft est actuellement en train de changer complètement de stratégie. Depuis plusieurs mois, la firme a décidé d'accélérer le développement de son portefeuille en le faisant voyager sur le plus de plateformes possible. Depuis le rachat d’Activision et le procès avec Sony, on voit Xbox absolument partout, notamment sur PS5. Et pour une fois, les grands gagnants dans l’affaire, ce sont bel et bien les joueurs. De nouveaux rapports indiquent par ailleurs que deux nouveaux jeux devraient rejoindre la plateforme de Sony et ce, dès leur sortie.

Trois très gros jeux Xbox sur PS5 dès leur sortie ?

C’est MP1st qui nous rapporte ça cette fois, généralement bien renseignée. Ne dévoilant malheureusement pas ses sources, le site affirme toutefois avoir mis le nez sur deux CV de développeur travaillant sur deux très gros jeux Xbox à venir : State of Decay 3, qui se fait beaucoup attendre, et Gears of War E-Day qui arriverait quant à lui en 2026. Deux titres phares, issus de licences extrêmement fortes pour Xbox, notamment Gears qui fera déjà un premier pas sur PS5 avec le nouveau remaster de Gears of War premier du nom à venir dans les prochains mois.

D’après MP1st donc, Gears of War E-Day et State of Decay 3 arriveraient sur PS5 et ce dès leur sortie. Si rien ne peut évidemment confirmer la chose, les sources s'appuient sur le fait que la plateforme de Sony est mentionnée directement sur le CV des deux développeurs, suggérant un portage immédiat et non pas après une période d’exclusivité. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ça arrive puisque des informations similaires étaient déjà remonté à la surface en 2024.



Les deux preuves partagées par MP1st

Et comme si ces deux jeux ne suffisaient pas, l'insider NateTheHate est venu lui aussi apporter son grain de sel en répondant sur les réseaux sociaux. L'informateur réputé pour ses bonnes infos a affirmé qu'un autre très gros jeu Xbox arriverait prochainement sur PS5 : Microsoft Flight Simulator. La simulation ultime d'engin volant devrait visiblement débarquer sur les consoles de Sony dans un avenir visiblement très proche. Peut-être une annonce à la Gamescom ? Possible. En attendant, on garde nos pincettes par sécurité.

Capture prise sur X.com

Il n'y a plus vraiment d'exclusivités désormais

Les indices sont très minces, mais pourquoi ces rumeurs ne sont pas si folles que ça ? Outre le fait que ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler, c'est aussi parce qu'il y a désormais sur PS5 un grand nombre de jeux historiquement exclusifs à Xbox à l'instar de Sea of Thieves, Forza Horizon 5 ou encore Grounded. C'est sans compter les nouvelles licences sous l'étendard américain qui sont pourtant sorties en même temps sur Xbox Series et PS5, comme Call of Duty Black Ops 6 ou encore récemment DOOM The Dark Age pour ne citer qu’eux. En tout cas, si l’on ne sait pas encore quand, des millions de nouveaux joueurs potentiels devraient pouvoir prochainement profiter de ces deux excellentes licences que sont State of Decay et Gears of War, et ça finalement, c’est l’essentiel.

