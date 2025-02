Un nouveau pack PS5 avec l'un des meilleurs jeux exclusifs de la console aurait été dévoilé à l'avance. Date de sortie et prix, voici les détails qui ont été révélés.

Si vous n'avez pas encore de PlayStation 5 et que la PS5 Pro ne rentre pas dans vos moyens, ou qu'elle ne correspond pas à vos besoin voire les deux, un nouveau bundle devrait être lancé dès le mois prochain. C'est du moins ce qu'on apprend par le biais du forum de Dealabs billbil-kun, qui n'en est pas à son coup d'essai. Il y a quelques semaines, il avait déjà fait la lumière sur un PS Portal Midnight Black qui a été confirmé par Sony Interactive Entertainment, dont le lancement est attendu le 20 février 2025.

Un nouveau bundle PS5 avec l'une des meilleures exclusivités

Si l'on en croit billbil-kun, qui est souvent bien informé, Sony Interactive Entertainment est donc sur le point de lancer un nouveau pack PS5 Slim. La version « FAT », qui est sortie en 2020, n'est en effet plus proposée dans les bundles actuels, sauf s'il s'agit de stocks restants de revendeurs. Ce pack contiendrait une véritable pépite et l'un des meilleurs jeux exclusifs de la console, Astro Bot. Le jeu de plateforme ultra efficace de la Team Asobi qui a remporté le titre ultime de GOTY 2024 (Jeu de l'Année 2024) aux Game Awards 2024.

D'après ce qui a leaké, ce pack PS5 Slim Astro Bot inclurait la version de la machine avec le lecteur blu-ray 4K, ainsi qu'un code pour télécharger le jeu. Du côté de la disponibilité, ce bundle pourrait débarquer aux alentours du 13 mars 2025. Vers une annonce durant le State of Play en rumeur ? Ce n'est pas impossible même si un simple billet sur le PlayStation Blog suffirait.

Il y aurait également une surprise au niveau du prix puisque ce pack PS5 Astro Bot pourrait être vendu moins cher que le prix normal d'une console sans jeu. « Bien que le prix soit encore inconnu, il est probable qu’une promotion soit proposée au lancement de ce pack, avec un tarif que nous estimons entre 474 et 499 euros » a déclaré billbil-kun. Tout en sachant qu'actuellement, une PS5 nue est affichée au tarif de 549,99€. Si ça se confirme, ce serait donc une très belle offre pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore la console, et qui pourrait découvrir par la même occasion une des exclusivités PlayStation incontournables de cette génération.

Source : Dealabs.