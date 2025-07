Après une sortie en demi-teinte sur Xbox Series X/S et PC, STALKER 2 : Heart of Chornobyl s'apprête à débarquer sur PlayStation 5. GSC Game World vient tout juste de publier une nouvelle bande-annonce, confirmant une sortie prévue pour la fin de l’année 2025. Une annonce qui pourrait offrir au jeu une seconde vie, à condition que cette nouvelle version corrige les nombreux problèmes qui ont entaché ses débuts.

Un portage PS5 qui promet une immersion plus poussée

Selon les développeurs, la version PS5 de STALKER 2 exploitera pleinement les fonctionnalités spécifiques de la console de Sony. On parle notamment du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense, qui devraient renforcer l'immersion dans cet univers radioactif et impitoyable. Une mise à jour dédiée à la PS5 Pro est également en cours de développement, même si l’on ignore pour l’instant si elle sera prête à temps pour le lancement de la nouvelle console.

Sur PS5, ça va saigner. L’univers de STALKER 2 a su séduire une partie du public grâce à son atmosphère pesante, son approche non guidée et ses mécaniques de survie exigeantes. Chaque ressource y est précieuse, et l'exploration, aussi dangereuse qu’envoûtante, demande du sang-froid. Le titre ne prend pas le joueur par la main et fait le pari d’une immersion brute.

Mais son lancement en novembre dernier a été plombé par de nombreux bugs, parfois bloquants, notamment sur PC et Xbox Series X/S. Malgré des mises à jour régulières, certains joueurs ont décroché, lassés par une expérience trop instable. Sur les forums STALKER 2, plusieurs fans expriment aujourd’hui leur déception, après avoir pourtant soutenu le projet dès ses débuts. Espérons que la version PS5 soit plus stable.

Un retour sous tension pour séduire de nouveaux joueurs

Ce portage PS5 de STALKER 2 représente donc bien plus qu’une simple adaptation technique. C’est une occasion pour GSC Game World de rectifier le tir, d’attirer un nouveau public, et peut-être de redorer l’image d’un titre qui n’a pas encore montré tout son potentiel. Mais pour cela, il faudra que les promesses soient tenues, que les correctifs soient à la hauteur et que le jeu soit enfin à la hauteur des attentes. Reste maintenant à voir si cette nouvelle version saura convaincre les joueurs PlayStation, et si STALKER 2 peut encore espérer s’imposer comme l’un des grands jeux de survie de sa génération.

Source : GSC